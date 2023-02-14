Доступные заряженные седаны Hyundai, Honda и Subaru столкнули в гонке по прямой (видео)

Hyundai Elantra N и Honda Civic Si показали, на что они способны в заезде против полноприводного Subaru WRX. Результат этой гонки оказался непредсказуемым.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между тремя азиатскими заряженными седанами — Hyundai Elantra N, Subaru WRX и Honda Civic Si. Видео с заездом опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

Блогеры считают, что Hyundai Elantra N, Subaru WRX и Honda Civic Si являются одними из немногих современных автомобилей, которые все еще предлагают удовольствие от своего вождения. В этом им помогают мощные двигатели с турбонаддувом и механическая коробка переключения передач.

Hyundai Elantra N оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 276 л.с. и крутящим моментом 404 Нм. Авто обладает передним приводом и весит 1455 кг.

Под капотом Honda Civic Si установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает мощность 200 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Модель, как и Hyundai Elantra N имеет передний привод, но весит меньше — 1362 кг.

Subaru WRX оснащен 2,4-литровым оппозитным четырехцилиндровым турбированным двигателем с тюнинг-пакетом JB4 Tuner мощностью 341 л.с. и крутящим моментом 418 Нм. Это единственный автомобиль из тройки претендентов, который имеет полный привод. Вес авто составляет 1487 кг.

В заездах с места Subaru WRX не оставил конкурентам ни единого шанса на победу. Ближе всего к модели приблизился Hyundai Elantra N, а Honda Civic Si финишировал последним.

При первом старте с ходу на скорости 80 км/ч Hyundai Elantra N неожиданно вырвался вперед, опередив Subaru WRX. Honda Civic Si снова финишировал на третьем месте.

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Спортивные немецкие седаны сразились в заезде по прямой (видео)

В финальном заезде с ходу Hyundai Elantra N и Subaru WRX финишировали одновременно. Honda Civic Si так и не удалось догнать своих конкурентов.

Ранее Фокус писал, что блогеры устроили гонку по прямой между пятью японскими кей-карами.