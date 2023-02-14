Доступні заряджені седани Hyundai, Honda та Subaru зіштовхнули у гонці по прямій (відео)

Hyundai Elantra N та Honda Civic Si показали, на що вони здатні у заїзді проти повнопривідного Subaru WRX. Результат цієї гонки виявився непередбачуваним.

Related video

Блогери влаштували драг-рейсинг між трьома азіатськими зарядженими седанами Hyundai Elantra N, Subaru WRX і Honda Civic Si. Відео із заїздом опублікували на YouTube-каналі Sam CarLegion.

Блогери вважають, що Hyundai Elantra N, Subaru WRX та Honda Civic Si є одними з небагатьох сучасних автомобілів, які все ще пропонують задоволення від свого водіння. У цьому їм допомагають потужні двигуни з турбонаддувом та механічна коробка перемикання передач.

Hyundai Elantra N оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим турбованим двигуном потужністю 276 к.с. і крутним моментом 404 Нм. Авто має передній привід і важить 1455 кг.

Під капотом Honda Civic Si встановлений 1,5-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, який видає потужність 200 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Модель, як і Hyundai Elantra N, має передній привід, але важить менше — 1362 кг.

Subaru WRX оснащений 2,4-літровим оппозитним чотирициліндровим турбованим двигуном з тюнінг-пакетом JB4 Tuner потужністю 341 к.с. і крутним моментом 418 Нм. Це єдиний автомобіль із трійки претендентів, який має повний привід. Вага авто складає 1487 кг.

У заїздах із ходу Subaru WRX не залишив конкурентам жодного шансу на перемогу. Найближче до моделі наблизився Hyundai Elantra N, а Honda Civic Si фінішував останнім.

При першому старті з ходу на швидкості 80 км/год Hyundai Elantra N зненацька вирвався вперед, випередивши Subaru WRX. Honda Civic Si знову фінішував на третьому місці.

Важливо

Спортивні німецькі седани воювали у заїзді по прямій (відео)

У фінальному заїзді з ходу Hyundai Elantra N та Subaru WRX фінішували одночасно. Honda Civic Si так і не вдалося наздогнати своїх конкурентів.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували гонку по прямій між п'ятьма японськими кей-карами.