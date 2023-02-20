Спортивні німецькі седани та хетчбеки змагалися у заїзді по прямій (відео)

BMW M240i, Audi RS3, Volkswagen Golf R та Mercedes-AMG A45s змагалися майже на рівних. Результати заїздів виявилися непередбачуваними.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між BMW M240i, Audi RS3, Volkswagen Golf R та Mercedes-AMG A45s. Відео заїзду опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Усі чотири автомобілі отримали деякі доопрацювання. Після модернізації їхні характеристики зрівнялися.

BMW M240i оснащується 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном із турбонаддувом потужністю 460 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Вага автомобіля становить 1690 кг.

Під капотом седана Audi RS3 встановлено 2,5-літровий п'ятициліндровий турбований двигун, який видає потужність 503 к.с. і крутний момент 630 Нм. Авто важить 1575 кг.

Volkswagen Golf R оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном із турбонаддувом потужністю 530 к.с. і 630 Нм крутного моменту. Вага авто становить 1551 кг.

Під капотом Mercedes-AMG A45s розташувався 2,0-літровий чотирициліндровий турбований двигун, що видає потужність 503 к.с. і крутний момент 610 Нм. Автомобіль важить 1625 кг.

Volkswagen Golf R отримав найбільший пакет доопрацювань. Він включає автономний блок управління двигуном, гібридний турбонаддув, інтеркулер і нову вихлопну систему. Тюнінг обійшовся власнику в 8420 доларів.

У заїзді з місця BMW M240i впевнено вирвався вперед. Другим фінішував Mercedes-AMG A45s, а на третьому місці Audi RS3. Volkswagen Golf R приїхав до фінішу останнім.

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У заїзді з ходу ситуація дуже змінилася. На першому місці Volkswagen Golf R, а на другому знову приїхав Mercedes-AMG A45s. Ауді RS3 посів третє місце, за ним розташувався BMW M240i.

Раніше Фокус писав, що блогери порівняли у драг-рейсингу Audi S5, BMW M340i та Mercedes-AMG C43.