Гонка поколений: заряженные хэтчбеки Honda Civic сразились в заезде по прямой (видео)

Модель Honda Civic Type R активно развивается спустя годы и становится лучше. Теперь же пришло время выяснить, какое из поколений заряженного хэтчбека быстрее.

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Блогеры сравнили в драг-рейсинге пять поколений заряженного хэтчбека Honda Civic Type R. Они выяснили, какой автомобиль оказался быстрее. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Honda Civic Type R выпускается с 1997 года. С тех пор модель остается быстрым переднеприводным хэтчбеком с мощным четырехцилиндровым двигателем.

Для этого заезда выбрали пять последних поколений заряженного хэтчбека. Все они отличаются не только внешне, но и внутри.

[ + – ] Хэтчбек Honda Civic Type R остается верен своим традициям Фото: Скриншот

Honda Civic Type R EP3 2001 года выпуска оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 197 л.с. и 196 Нм крутящего момента. Его вес составляет 1210 кг.

Под капотом Honda Civic Type R FN2 2007 года выпуска установлен 2,0-литровый атмосферный двигатель, который выдает мощность 198 л.с. и 193 Нм крутящего момента. Модель весит 1267 кг.

Honda Civic Type R FK2 2015 года выпуска оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет 1382 кг.

В движение Honda Civic Type R FK8 2017 года выпуска приводит 2,0-литровый турбированный двигатель, который выдает мощность 317 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Хэтчбек весит 1405 кг.

Новый Honda Civic Type R FL5 оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 325 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Его вес составляет 1429 кг.

В заезде с места Honda Civic Type R FK2 уверенно вырвался вперед. Вторым финишировало новейшее поколение модели, а FK8 добрался до финиша на третьем месте.

Honda Civic Type R EP3 2001 года выпуска занял четвертое место в гонке. Самым медленным оказался FN2 2007 года выпуска.

В заезде с ходу Honda Civic Type R FL5 все же смог завоевать первенство. Вторым приехал FK8 2017 года выпуска, а "бронзу" завоевал FK2 2015 года выпуска.

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На четвертом месте снова оказался Honda Civic Type R EP3 2001 года выпуска. Последним до финиша добрался FN2 2007 года выпуска.

Ранее Фокус писал, что блогеры устроили драг-рейсинг между тремя азиатскими заряженными седанами — Hyundai Elantra N, Subaru WRX и Honda Civic Si.