Гонка поколений: заряженные хэтчбеки Honda Civic сразились в заезде по прямой (видео)
Модель Honda Civic Type R активно развивается спустя годы и становится лучше. Теперь же пришло время выяснить, какое из поколений заряженного хэтчбека быстрее.
Блогеры сравнили в драг-рейсинге пять поколений заряженного хэтчбека Honda Civic Type R. Они выяснили, какой автомобиль оказался быстрее. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.
Honda Civic Type R выпускается с 1997 года. С тех пор модель остается быстрым переднеприводным хэтчбеком с мощным четырехцилиндровым двигателем.
Для этого заезда выбрали пять последних поколений заряженного хэтчбека. Все они отличаются не только внешне, но и внутри.
Honda Civic Type R EP3 2001 года выпуска оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 197 л.с. и 196 Нм крутящего момента. Его вес составляет 1210 кг.
Под капотом Honda Civic Type R FN2 2007 года выпуска установлен 2,0-литровый атмосферный двигатель, который выдает мощность 198 л.с. и 193 Нм крутящего момента. Модель весит 1267 кг.
Honda Civic Type R FK2 2015 года выпуска оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет 1382 кг.
В движение Honda Civic Type R FK8 2017 года выпуска приводит 2,0-литровый турбированный двигатель, который выдает мощность 317 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Хэтчбек весит 1405 кг.
Новый Honda Civic Type R FL5 оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 325 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Его вес составляет 1429 кг.
В заезде с места Honda Civic Type R FK2 уверенно вырвался вперед. Вторым финишировало новейшее поколение модели, а FK8 добрался до финиша на третьем месте.
Honda Civic Type R EP3 2001 года выпуска занял четвертое место в гонке. Самым медленным оказался FN2 2007 года выпуска.
В заезде с ходу Honda Civic Type R FL5 все же смог завоевать первенство. Вторым приехал FK8 2017 года выпуска, а "бронзу" завоевал FK2 2015 года выпуска.Важно
На четвертом месте снова оказался Honda Civic Type R EP3 2001 года выпуска. Последним до финиша добрался FN2 2007 года выпуска.
Ранее Фокус писал, что блогеры устроили драг-рейсинг между тремя азиатскими заряженными седанами — Hyundai Elantra N, Subaru WRX и Honda Civic Si.