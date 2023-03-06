Перегони поколінь: заряджені хетчбеки Honda Civic змагалися в заїзді по прямій (відео)

Модель Honda Civic Type R активно розвивається через роки і стає кращою. Тепер настав час з'ясувати, яке з поколінь зарядженого хетчбека швидше.

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Блогери порівняли у драг-рейсингу п'ять поколінь зарядженого хетчбека Honda Civic Type R. Вони з'ясували, який автомобіль виявився швидшим. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Honda Civic Type R випускається із 1997 року. З того часу модель залишається швидким передньопривідним хетчбеком з потужним чотирициліндровим двигуном.

Для цього заїзду обрали п'ять останніх поколінь зарядженого хетчбека. Всі вони відрізняються не лише зовні, а й усередині.

[ + – ] Хетчбек Honda Civic Type R залишається вірним своїм традиціям Фото: Скриншот

Honda Civic Type R EP3 2001 випуску оснащується 2,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 197 к.с. і 196 Нм крутного моменту. Його вага складає 1210 кг.

Під капотом Honda Civic Type R FN2 2007 випуску встановлений 2,0-літровий атмосферний двигун, який видає потужність 198 к.с. і 193 Нм крутного моменту. Модель важить 1267 кг.

Honda Civic Type R FK2 2015 випуску оснащується 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 306 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Вага автомобіля складає 1382 кг.

У рух Honda Civic Type R FK8 2017 випуску наводить 2,0-літровий турбований двигун, який видає потужність 317 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Хетчбек важить 1405 кг.

Новий Honda Civic Type R FL5 оснащується 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 325 к. с. і 420 Нм крутного моменту. Його вага складає 1429 кг.

У заїзді з місця Honda Civic Type R FK2 упевнено вирвався вперед. Другим фінішувало нове покоління моделі, а FK8 дістався фінішу на третьому місці.

Honda Civic Type R EP3 2001 випуску зайняв четверте місце в гонці. Найповільнішим виявився FN2 2007 року випуску.

У заїзді з ходу Honda Civic Type R FL5 все ж таки зміг завоювати першість. Другим приїхав FK8 2017 року випуску, а "бронзу" завоював FK2 2015 року випуску.

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На четвертому місці знову опинився Honda Civic Type R EP3 2001 випуску. Останнім до фінішу дістався FN2 2007 року випуску.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували драг-рейсинг між трьома азіатськими зарядженими седанами — Hyundai Elantra N, Subaru WRX та Honda Civic Si.