Эксперты назвали лучшие спортивные кроссоверы 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 лучших спортивных кроссоверов 2023 года. Эксперты рассказали о плюсах и минусах каждой из представленных моделей.

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Британские эксперты назвали 10 лучших спортивных кроссоверов 2023 года. Среди них есть множество интересных моделей. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Спортивные кроссоверы предлагают больше удовольствия от вождения, но остаются достаточно практичными. Эти автомобили можно эксплуатировать в любой сезон.

В рейтинге представлены лучшие новые спортивные кроссоверы. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой модели.

Важно

Британцы назвали лучшие электромобили 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших спортивных кроссоверов 2023 года:

10. Cupra Formentor

Cupra Formentor дешевле конкурентов Фото: Cupra

Топовая версия Cupra Formentor способна составить конкуренцию заряженным кроссоверам от BMW, Mercedes и Audi. Также эта модель отличается стильным дизайном и богатым оснащением.

Плюсы:

богатое оснащение;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

не самый практичный;

неудобная информационно-развлекательная система;

плохая шумоизоляция.

9. Audi SQ8

Audi SQ8 предлагает высокий уровень комфорта Фото: Audi

Audi SQ8 обладает отличной динамикой и приятным звуком двигателя. Тем не менее кроссовер остается достаточно комфортным для повседневного использования.

Плюсы:

отличная динамика;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

хуже управляется, чем Porsche Cayenne Coupe;

неудобная информационно-развлекательная система;

не такой просторный, как Audi SQ7.

8. Volkswagen T-Roc R

Volkswagen T-Roc R имеет отточенную управляемость Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc R предлагает управляемость заряженного хэтчбека и практичность кроссовера. Также модель предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

приятная управляемость;

мощный двигатель;

богатое оснащение.

Минусы:

жесткая подвеска;

плохая шумоизоляция;

не самый вместительный.

7. Audi SQ5

Audi SQ5 не только быстрый, но и практичный Фото: Audi

Audi SQ5 дешевле, чем SQ8, но такой же приятный в управлении автомобиль. При этом кроссовер остается удобным и практичным.

Плюсы:

практичный интерьер;

комфортная подвеска;

отличная динамика.

Минусы:

не самый захватывающий двигатель;

не самая приятная управляемость.

6. Audi RS Q8

Audi RS Q8 почти такой же быстрый, как и Lamborghini Urus Фото: Audi

Audi RS Q8 дарит еще больше положительных эмоций, чем SQ8. Это очень быстрый кроссовер с отточенной управляемостью.

Плюсы:

отличная динамика;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

большой расход топлива;

неудобная информационно-развлекательная система;

коробка передач иногда работает нестабильно.

5. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio имеет приятный звук двигателя Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio предлагает невероятный звук двигателя и отточенную управляемость. Кроссовер отлично реагирует на повороты руля.

Плюсы:

приятная управляемость;

отличная динамика;

богатое оснащение.

Минусы:

громкий звук двигателя;

не самый лучший интерьер;

мало места на заднем ряду сидений.

4. Porsche Macan T

Porsche Macan T предлагает отличную управляемость Фото: Porsche

Porsche Macan T имеет более приятную управляемость, в сравнении с конкурентами. Также кроссовер предлагает роскошный интерьер.

Плюсы:

отличная динамика;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

не самый просторный;

нет некоторых систем безопасности;

большой расход топлива.

3. Aston Martin DBX

Aston Martin DBX очень быстрый на прямой Фото: Aston Martin

Aston Martin DBX стал ответом бренда на Lamborghini Urus и другие очень быстрые кроссоверы. В итоге получился невероятно быстрый автомобиль с роскошным интерьером.

Плюсы:

мощный двигатель;

приятная управляемость;

отличная динамика.

Минусы:

жесткая подвеска;

не самый качественный интерьер;

неудобная информационно-развлекательная система.

2. Porsche Cayenne Coupe GTS

Porsche Cayenne Coupe GTS обладает приятной управляемостью Фото: Porsche

Эксперты заявили, что Porsche Cayenne Coupe GTS обладает самой приятной управляемостью в линейке модели. Этот кроссовер остается достаточно комфортным.

Плюсы:

мощный двигатель;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

высокая стоимость;

небогатое оснащение;

жесткая подвеска.

1. Ford Puma ST

Ford Puma ST дарит много положительных эмоций при вождении Фото: Ford

Кроссовер Ford Puma ST дешевле многих конкурентов, но это не мешает ему обладать отточенной управляемостью и стильным дизайном. Также эта модель предлагает высокий уровень практичности.

Плюсы:

приятная управляемость;

вместительный багажник;

удобные сиденья.

Минусы:

жесткая подвеска;

неудобная информационно-развлекательная система;

мало места на заднем ряду сидений.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших спортивных автомобилей.