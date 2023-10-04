Експерти назвали найкращі гібридні автомобілі з пробігом (фото)

До рейтингу увійшли 10 гібридних авто, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Ці автомобілі екологічніші та економніші за традиційні моделі з ДВЗ.

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Британські експерти назвали 10 найкращих гібридних автомобілів з пробігом. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Гібриди об'єднують у собі всі переваги авто з ДВЗ, але пропонують нижчу витрату палива. Також ці автомобілі набагато екологічніші за традиційні моделі.

До рейтингу увійшли 10 моделей, на які варто звернути увагу. Експерти виділили всі головні плюси та мінуси цих автомобілів.

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Топ 10 найкращих гібридних автомобілів з пробігом:

10. Hyundai Ioniq

Hyundai Ioniq має великий запас ходу на електротязі Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq у версіях із ДВЗ, гібридною установкою та на електротязі. Гібридна модифікація має великий запас ходу і пропонує багате оснащення.

Плюси:

якісний інтер'єр;

низькі експлуатаційні витрати;

приємна керованість.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

жорстка підвіска;

висока вартість.

9. Toyota Corolla

Toyota Corolla вирізняється дуже низькою витратою палива Фото: Toyota

Toyota Corolla є відмінним сімейним автомобілем з практичним інтер'єром. Гібридна версія відрізняється дуже низькою витратою палива.

Плюси:

низька витрата палива;

приємна керованість;

високий рівень надійності.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

незручна інформаційно-розважальна система;

галасливий двигун.

8. BMW i8

BMW i8 пропонує унікальний досвід водіння Фото: BMW

BMW i8 пропонує футуристичний дизайн і багате оснащення. Це не найшвидший спорткар, але він має низьку витрату палива і низькі експлуатаційні витрати.

Плюси:

унікальний досвід водіння;

низькі експлуатаційні витрати;

стильний дизайн.

Мінуси:

неприємна керованість;

мало місця на задньому ряду сидінь;

невеликий багажник.

7. BMW X5

BMW X5 вирізняється приємною керованістю Фото: BMW

BMW X5 пропонує високий рівень розкоші та комфорту. Також цей кросовер вирізняється приємною керованістю, а гібридна версія має великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

приємна керованість;

розкішний інтер'єр;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

високі експлуатаційні витрати;

невеликий багажник;

мало місця на задньому ряду сидінь.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia має великий запас ходу на електротязі Фото: Skoda

Skoda Octavia має низьку витрату палива і великий запас ходу на електротязі. Крім цього модель відрізняється дуже містким багажником.

Плюси:

комфортна підвіска;

великий багажник;

багато місця на задньому ряду сидінь.

Мінуси:

неприємна керованість;

незручна інформаційно-розважальна система;

не найрозкішніший інтер'єр;

низький рівень надійності.

5. BMW 5 серії

BMW 5 Series вирізняється стильним дизайном Фото: BMW

BMW 5 Series вирізняється приємною керованістю та стильним дизайном. Гібридна версія додає до цього великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

приємна керованість;

багате оснащення;

низька витрата палива.

Мінуси:

висока вартість;

мало місця на задньому ряду сидінь;

низький рівень надійності.

4. Honda Jazz

Honda Jazz пропонує просторий інтер'єр Фото: Honda

Попри невеликі габарити, Honda Jazz є дуже практичним автомобілем. Також це надійна модель із низькою витратою палива.

Плюси:

просторий інтер'єр;

низька витрата палива;

багате оснащення.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

незручна інформаційно-розважальна система;

неприємна керованість.

3. Volvo XC90 T8

Volvo XC90 безпечніший за конкурентів Фото: Volvo

Volvo XC90 T8 пропонує високий рівень розкоші та практичності. Також він доступний у версіях на сім посадкових місць.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

є версії на сім посадкових місць;

багате оснащення.

Мінуси:

жорстка підвіска;

погана шумоізоляція;

низький рівень надійності.

2. Volkswagen Passat GTE

Volkswagen Passat GTE пропонує стильний і практичний інтер'єр Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat GTE доступний у кузовах седан і універсал. Крім цього модель пропонує стильний і практичний інтер'єр.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

низькі експлуатаційні витрати.

Мінуси:

висока витрата палива;

висока вартість.

1. BMW 330e

BMW 330e став лідером цього рейтингу Фото: BMW

BMW 330e поєднує в собі все, за що водієві люблять автомобілі цього бренду та передові технології. Також ця модель пропонує низьку витрату палива і великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

комфортна підвіска;

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система;

багате оснащення.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр;

деякі опції коштують дорого.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали 10 найкращих універсалів з пробігом, які можна купити менш ніж за 15 000 доларів.