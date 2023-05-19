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Авто

Британці назвали найкращі гібридні автомобілі 2023 року (фото)

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Фото: Honda | Експерти похвалили Honda Civic за низьку витрату палива та великий багажник

Представлені у рейтингу моделі мають безліч переваг перед іншими автомобілями. Також експерти розповіли про плюси та мінуси всіх авто у списку.

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Британські експерти назвали 10 найкращих гібридних автомобілів 2023 року. Вони розповіли, чому на ці авто варто звернути увагу. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед гібридних автомобілів є безліч відмінних моделей, які мають низьку витрату палива та високу практичність. Експерти протестували десятки таких авто та визначили найкращі з них.

До рейтингу лідерів увійшли 10 моделей, які мають безліч переваг. Вони чудово справляються з повсякденними завданнями та мають деякі унікальні особливості.

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Топ 10 гібридних автомобілів 2023 року:

10. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Toyota Yaris Cross Fullscreen
Toyota Yaris Cross витрачає менше ніж 5 літрів палива на 100 км
Фото: Toyota

Гібридна версія компактного кросовера Toyota Yaris Cross має дуже низьку витрату палива. Модель в середньому витрачає лише 4,7 літра бензину на 100 км.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • зручна посадка водія;
  • зручна панель приладів.

Мінуси:

  • мало місця позаду;
  • надто гучний двигун;
  • нудне керування.
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9. Kia Niro 1.6 Hybrid

Kia Niro Fullscreen
Kia Niro пропонує низьку витрату палива та багате оснащення
Фото: Kia

Kia Niro є досить економічним кросовером із багатим оснащенням. Також експерти відзначили просторий салон моделі.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • розширена гарантія;
  • просторий інтер'єр.

Мінуси:

  • слабка динаміка розгону;
  • надто гучний двигун;
  • неприємне керування.

8. Nissan X-Trail e-Power

Nissan X-Trail Fullscreen
Nissan X-Trail відрізняється багатим оснащенням
Фото: Nissan

Nissan X-Trail чудово виконує роль сімейного автомобіля на кожен день. Гібридна версія моделі додає до цього низьку витрату палива.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • є комплектації з трьома рядами сидінь;
  • оптимальна вартість.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • велика витрата палива порівняно з конкурентами;
  • неприємне керування.

7. Hyundai Tucson 1.6 TGDi Hybrid 230

Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson є не тільки економним, а й швидким авто
Фото: Hyundai

Стильний кросовер Hyundai Tucson з гібридною силовою установкою є не лише економним, а й швидким авто. Також радують відмінна якість збірки та просторий салон.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • зручний інтер'єр;
  • багато місця для задніх пасажирів та для багажу.

Мінуси:

  • неприємне керування;
  • різке перемикання передач;
  • немає зсувних задніх сидінь.

6. Kia Sorento 1.6 T-GDi Hybrid

Kia Sorento Fullscreen
Kia Sorento підходить для великої родини
Фото: Kia

Просторий гібридний кросовер Kia Sorento може стати чудовим супутником для всієї родини. Модель досить швидка, а також здатна буксирувати причіп вагою до 1650 кг.

Плюси:

  • є комплектації із трьома рядами сидінь;
  • великий багажник;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • велика витрата палива порівняно з конкурентами;
  • низька якість інтер'єру.

5. Kia Sportage 1.6 T-GDi HEV

Kia Sportage Fullscreen
Kia Sportage має непогану динаміку розгону
Фото: Kia

Кросовер Kia Sportage є одним з найбезпечніших кросоверів на ринку. Також варто відзначити хорошу динаміку розгону моделі та просторий салон.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • просторий інтер'єр;
  • великий багажник.

Мінуси:

  • надто гучний двигун;
  • мало місця над головою;
  • незручні задні сидіння.

4. Toyota Corolla 1.8 VVT-i Hybrid

Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla відрізняється дуже низькою витратою палива
Фото: Toyota

Гібридна версія Toyota Corolla відрізняється дуже низькою витратою палива та комфортною підвіскою. Також радує багате оснащення моделі.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • комфортна підвіска;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • мало місця для задніх пасажирів;
  • застаріла інформаційно-розважальна система;
  • незручна панель приладів.

3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz приємно вражає своєю практичністю
Фото: Honda

Попри компактні габарити Honda Jazz є дуже практичним хетчбеком. Експерти також були вражені економністю моделі.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • уживані авто повільно дешевшають.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • надто гучний двигун;
  • застаріла інформаційно-розважальна система.

2. Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi Hybrid

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe відмінно підходить для великої родини
Фото: Hyundai

Великий сімейний кросовер Hyundai Santa Fe визнаний британськими експертами як "Найкращий сімейний автомобіль 2023 року". Модель відрізняється високою практичністю та непоганою динамікою розгону.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • розширена гарантія.

Мінуси:

  • мало потужності;
  • погана шумоізоляція;
  • висока вартість деяких комплектацій.
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Популярний кросовер Hyundai зміниться до невпізнанності: представлені перші фото

1. Honda Civic e:HEV

Honda Civic Fullscreen
Honda Civic відрізняється великим багажником і низькою витратою палива
Фото: Honda

Нове покоління Honda Civic з гібридною силовою установкою радує непоганою динамікою та комфортною підвіскою. Також модель відрізняється великим багажником.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • великий багажник;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • мало місця для задніх пасажирів;
  • погана шумоізоляція.

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року.