Британці назвали найкращі гібридні автомобілі 2023 року (фото)
Представлені у рейтингу моделі мають безліч переваг перед іншими автомобілями. Також експерти розповіли про плюси та мінуси всіх авто у списку.
Британські експерти назвали 10 найкращих гібридних автомобілів 2023 року. Вони розповіли, чому на ці авто варто звернути увагу. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Серед гібридних автомобілів є безліч відмінних моделей, які мають низьку витрату палива та високу практичність. Експерти протестували десятки таких авто та визначили найкращі з них.
До рейтингу лідерів увійшли 10 моделей, які мають безліч переваг. Вони чудово справляються з повсякденними завданнями та мають деякі унікальні особливості.
Топ 10 гібридних автомобілів 2023 року:
10. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
Гібридна версія компактного кросовера Toyota Yaris Cross має дуже низьку витрату палива. Модель в середньому витрачає лише 4,7 літра бензину на 100 км.
Плюси:
- низька витрата палива;
- зручна посадка водія;
- зручна панель приладів.
Мінуси:
- мало місця позаду;
- надто гучний двигун;
- нудне керування.
9. Kia Niro 1.6 Hybrid
Kia Niro є досить економічним кросовером із багатим оснащенням. Також експерти відзначили просторий салон моделі.
Плюси:
- багате оснащення;
- розширена гарантія;
- просторий інтер'єр.
Мінуси:
- слабка динаміка розгону;
- надто гучний двигун;
- неприємне керування.
8. Nissan X-Trail e-Power
Nissan X-Trail чудово виконує роль сімейного автомобіля на кожен день. Гібридна версія моделі додає до цього низьку витрату палива.
Плюси:
- багате оснащення;
- є комплектації з трьома рядами сидінь;
- оптимальна вартість.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- велика витрата палива порівняно з конкурентами;
- неприємне керування.
7. Hyundai Tucson 1.6 TGDi Hybrid 230
Стильний кросовер Hyundai Tucson з гібридною силовою установкою є не лише економним, а й швидким авто. Також радують відмінна якість збірки та просторий салон.
Плюси:
- низька витрата палива;
- зручний інтер'єр;
- багато місця для задніх пасажирів та для багажу.
Мінуси:
- неприємне керування;
- різке перемикання передач;
- немає зсувних задніх сидінь.
6. Kia Sorento 1.6 T-GDi Hybrid
Просторий гібридний кросовер Kia Sorento може стати чудовим супутником для всієї родини. Модель досить швидка, а також здатна буксирувати причіп вагою до 1650 кг.
Плюси:
- є комплектації із трьома рядами сидінь;
- великий багажник;
- багате оснащення.
Мінуси:
- висока вартість;
- велика витрата палива порівняно з конкурентами;
- низька якість інтер'єру.
5. Kia Sportage 1.6 T-GDi HEV
Кросовер Kia Sportage є одним з найбезпечніших кросоверів на ринку. Також варто відзначити хорошу динаміку розгону моделі та просторий салон.
Плюси:
- низька витрата палива;
- просторий інтер'єр;
- великий багажник.
Мінуси:
- надто гучний двигун;
- мало місця над головою;
- незручні задні сидіння.
4. Toyota Corolla 1.8 VVT-i Hybrid
Гібридна версія Toyota Corolla відрізняється дуже низькою витратою палива та комфортною підвіскою. Також радує багате оснащення моделі.
Плюси:
- низька витрата палива;
- комфортна підвіска;
- багате оснащення.
Мінуси:
- мало місця для задніх пасажирів;
- застаріла інформаційно-розважальна система;
- незручна панель приладів.
3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid
Попри компактні габарити Honda Jazz є дуже практичним хетчбеком. Експерти також були вражені економністю моделі.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- уживані авто повільно дешевшають.
Мінуси:
- висока вартість;
- надто гучний двигун;
- застаріла інформаційно-розважальна система.
2. Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi Hybrid
Великий сімейний кросовер Hyundai Santa Fe визнаний британськими експертами як "Найкращий сімейний автомобіль 2023 року". Модель відрізняється високою практичністю та непоганою динамікою розгону.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- розширена гарантія.
Мінуси:
- мало потужності;
- погана шумоізоляція;
- висока вартість деяких комплектацій.
1. Honda Civic e:HEV
Нове покоління Honda Civic з гібридною силовою установкою радує непоганою динамікою та комфортною підвіскою. Також модель відрізняється великим багажником.
Плюси:
- низька витрата палива;
- великий багажник;
- багате оснащення.
Мінуси:
- висока вартість;
- мало місця для задніх пасажирів;
- погана шумоізоляція.
Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року.