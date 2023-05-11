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Авто

Британці назвали найкращі електромобілі з пробігом (фото)

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Фото: Volkswagen | Експерти похвалили Volkswagen ID.3 за приємне керування та великий запас ходу

До рейтингу увійшли 10 електромобілів з пробігом, на які варто звернути увагу. Експерти назвали плюси та мінуси цих моделей.

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Британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом. Вони протестували ці моделі та виділили їх переваги. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Електрокари поступово завойовують не лише європейський ринок, а й український. Сучасні моделі мають непоганий запас ходу та пропонують високий рівень комфорту.

Експерти протестували десятки електромобілів з пробігом, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. До рейтингу увійшли 10 моделей, які мають безліч переваг.

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Топ 10 електромобілів з пробігом на думку експертів:

10. Vauxhall/Opel Corsa-e

Opel Corsa-e Fullscreen
Opel Corsa-e ділить платформу з моделлю Peugeot e-208
Фото: Opel

Експерти похвалили електричну версію Opel Corsa за високу практичність та приємне керування. Модель відмінно підходить як перший електромобіль для тих, хто звик до автомобілів з ДВЗ.

Плюси:

  • непогана динаміка;
  • багате оснащення;
  • можливість швидкого заряджання.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу;
  • висока вартість;
  • нудний інтер'єр.

9. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Fullscreen
Volkswagen ID.3 став першою моделлю в електричній лінійці бренду
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 виявився приємним у керуванні та має великий запас ходу. Проте у моделі не найкращий інтер'єр.

Плюси:

  • приємне керування;
  • великий запас ходу;
  • просторий салон.

Мінуси:

  • погана якість інтер'єру;
  • погана надійність;
  • незручна мультимедійна система.

8. MG ZS EV

MG ZS EV Fullscreen
MG ZS EV пропонує безліч переваг за невелику вартість
Фото: Autocar

Електрокросовер MG ZS EV пропонує високу практичність та багате оснащення за невелику вартість. Також експерти відзначили непоганий рівень комфорту моделі.

Плюси:

  • багато місця усередині;
  • висока практичність;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • обмежене регулювання керма;
  • неприємне керування.

7. Peugeot e-208

Peugeot e-208 Fullscreen
Peugeot e-208 приємний у керуванні
Фото: Stellantis

Peugeot e-208 багато в чому перевершує Opel Corsa-e. Модель відрізняється гарним інтер'єром та приємним управлінням.

Плюси:

  • приємне керування;
  • гарний інтер'єр;
  • невисока вартість.

Мінуси:

  • показники панелі приладів іноді важко побачити;
  • погані гальма;
  • невеликий запас ходу.

6. Audi E-tron

audi e-tron Fullscreen
Audi E-tron дуже комфортний та практичний електромобіль
Фото: Audi

Audi E-tron пропонує високий рівень комфорту та практичності. Електрокросовер приваблює багатим оснащенням та передовими технологіями.

Плюси:

  • високий рівень комфорту;
  • відмінна плавність ходу;
  • просторий та зручний інтер'єр.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • неприємне керування.

5. Kia e-Niro

Kia e-Niro Fullscreen
Kia e-Niro може проїхати понад 400 км на одному заряді
Фото: Kia

Kia e-Niro пропонує багато переваг. Модель має непоганий запас ходу і просторий салон.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • просторий салон;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • повільна швидкість заряджання.

4. Hyundai Kona EV

Hyundai Kona EV Fullscreen
Hyundai Kona EV пропонує багате оснащення
Фото: Hyundai

Hyundai Kona EV має багате оснащення та великий запас ходу. Ще однією перевагою моделі є її невисока вартість.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • відмінна динаміка;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • мало місця на другому ряду;
  • неприємне керування.

3. Renault Zoe

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Renault Zoe недорогий в обслуговуванні
Фото: Renault

Одним із найкращих електромобілів за співвідношенням ціна-якість є Renault Zoe. Модель недорога в обслуговуванні і має низький цінник.

Плюси:

  • низька вартість обслуговування;
  • приємний в управлінні;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • погана динаміка;
  • погані гальма;
  • нудний інтер'єр.

2. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace Fullscreen
Jaguar I-Pace має передові технології
Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace є одним з найінноваційніших електромобілів у світі. Також приваблює його великий запас ходу та високий рівень комфорту.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • приємне керування;
  • стильний дизайн.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • поганий огляд ззаду;
  • низький рівень надійності.

1. Tesla Model 3

Tesla Model 3 Fullscreen
У Tesla Model 3 є безліч переваг
Фото: Tesla

Tesla Model 3 регулярно потрапляє в рейтинг найпопулярніших електромобілів у світі. У цьому допомагає великий запас ходу моделі та високий рівень практичності.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • великий запас ходу;
  • практичний салон.

Мінуси:

  • погана якість збірки;
  • низька плавність ходу.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 10 найкращих кросоверів із пробігом за ціною до $12 500.