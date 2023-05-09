В Україні різко збільшилися продажі електромобілів: найпопулярніші моделі
У сегменті електромобілів в Україні найбільший попит мають моделі з пробігом. За квітень українці купили майже на 12% більше електрокарів, ніж за березень.
В Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
Більшість автопарку електрокарів в Україні складають моделі з пробігом. У квітні купили 1675 вживаних та 453 нових електромобілів.Важливо
Порівняно з березнем показники продажу збільшились майже на 12%. Попит на нові електромобілі зменшився на 14%.
Топ 5 найпопулярніших нових електромобілів за квітень:
- Volkswagen ID.4 — 129 авто.
- Honda M-NV — 53 авто.
- Volkswagen ID.6 — 36 авто.
- MG4 EV — 26 авто.
- Honda е — 23 авто.
Топ 5 найпопулярніших імпортованих електромобілів з пробігом за квітень:
- Nissan Leaf — 366 авто.
- Tesla Model 3 — 156 авто.
- Volkswagen е-Golf — 145 авто.
- Renault Zoe — 113 авто.
- Volkswagen ID.4 — 111 авто.
Загалом за перший квартал 2023 року в Україні пройшли свою першу реєстрацію 7 тисяч електромобілів. З них 24% були новими та ще 76% — уживаними.
Раніше Фокус писав, що в Україні у квітні встановили новий рекорд з продажу повністю електричних автомобілів.