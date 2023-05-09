В Украине резко увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели
В сегменте электромобилей в Украине наибольшим спросом пользуются модели с пробегом. За апрель украинцы купили почти на 12% больше электрокаров, чем за март.
В Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.
Большую часть автопарка электрокаров в Украине составляют модели с пробегом. В апреле купили 1675 подержанных и 453 новых электромобилей.Важно
В сравнении с мартом показатели продаж увеличились почти на 12%. При этом спрос на новые электромобили уменьшился на 14%.
ТОП-5 самых популярных новых электромобилей за апрель:
- Volkswagen ID.4 — 129 авто.
- Honda M-NV — 53 авто.
- Volkswagen ID.6 — 36 авто.
- MG4 EV — 26 авто.
- Honda е — 23 авто.
ТОП-5 самых популярных импортированных электромобилей с пробегом за апрель:
- Nissan Leaf — 366 авто.
- Tesla Model 3 — 156 авто.
- Volkswagen е-Golf — 145 авто.
- Renault Zoe — 113 авто.
- Volkswagen ID.4 — 111 авто.
Всего за первый квартал 2023 года в Украине прошли свою первую регистрацию 7 тысяч электромобилей. Из них 24% были новыми и еще 76% — подержанными.
Ранее Фокус писал, что в Украине в апреле установили новый рекорд по продажам полностью электрических автомобилей.