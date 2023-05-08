В Украине купили рекордное количество авто с пробегом: самые популярные модели

В апреле был установлен новый рекорд по покупке импортированных подержанных авто за год. Средний возраст таких автомобилей составил 11 лет.

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За апрель 2023 года украинцы купили 15,3 тысячи подержанных автомобилей, которые были импортированы из других стран. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

В апреле был установлен новый рекорд по покупке импортированных подержанных авто. Этот показатель почти на 8% больше, чем в марте.

Бензиновые модели заняли наибольшую долю в сегменте подержанных автомобилей, которые были импортированы из-за границы. Также украинцы стали привозить больше электромобилей.

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Самые популярные типы импортированных авто за апрель:

бензиновые автомобили — 45%;

дизельные автомобили — 36%;

электромобили — 11%;

автомобили с ГБО — 5%;

гибриды — 3%.

По словам экспертов, средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле получили украинскую регистрацию, составил 11 лет. Лидером в сегменте остается модель Renault Megane.

Renault Megane возглавил рейтинг самых популярных моделей среди импортированных авто Фото: Renault

ТОП-10 самых популярных моделей среди импортированных авто за апрель:

Renault Megane — 1273 авто. Volkswagen Golf — 1180 авто. Skoda Octavia — 794 авто. Volkswagen Passat — 694 авто. Ford Focus — 377 авто. Nissan Leaf — 366 авто. Nissan Qashqai — 337 авто. Volkswagen Touran — 320 авто. Skoda Fabia — 277 авто. Audi A4 — 270 авто.

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