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Авто

Названы самые популярные компактные автомобили с пробегом в Украине (фото)

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Фото: Ford | Ford Fiesta вошел в пятерку лидеров на вторичном рынке

За первый квартал 2023 года сегмент B-класса занял 17,6% от общего количества проданных авто с пробегом. В список лидеров вошли недорогие модели, которые чаще всего выбирают украинцы.

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Эксперты назвали самые популярные автомобили B-класса с пробегом в Украине, которые отлично подходят для города. Об этом сообщили на сайте Auto.RIA.

На вторичном рынке Украины есть множество различных предложений. За первый квартал 2023 года сегмент B-класса занял 17,6% от общего количества проданных авто с пробегом.

Как правило, в сегмент B-класса включаются только модели длиной от 3,7 до 4,2 м. Они немного больше А-класса, но все же недотягивают до более крупного C-класса.

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В топе — кроссоверы: названы самые популярные автомобили в Украине (фото)
В топе — кроссоверы: названы самые популярные автомобили в Украине (фото)

Всего названы 15 моделей, которые пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке Украины. Среди них есть множество недорогих автомобилей.

Daewoo Lanos Fullscreen
Daewoo Lanos остается самым популярным автомобилем B-класса с пробегом в Украине
Фото: auto.ria.com

ТОП-15 самых популярных подержанных автомобилей B-класса в Украине:

  1. Daewoo Lanos
  2. Skoda Fabia
  3. Chevrolet Aveo
  4. Renault Logan
  5. Ford Fiesta
  6. Hyundai Accent
  7. Volkswagen Polo
  8. Renault Sandero
  9. Hyundai Getz
  10. Renault Clio
  11. Mercedes-Benz A-Class
  12. Kia Rio
  13. MINI Cooper
  14. Nissan Note
  15. Opel Corsa

Ранее Фокус рассказал, что в Верховной Раде предложили установить запрет на эксплуатацию автомобилей без выданной в Украине сертификации.