Названо найпопулярніші компактні автомобілі з пробігом в Україні (фото)
За перший квартал 2023 року сегмент B-класу зайняв 17,6% від загальної кількості проданих авто з пробігом. До списку лідерів увійшли недорогі моделі, які найчастіше обирають українці.
Експерти назвали найпопулярніші автомобілі B-класу з пробігом в Україні, які чудово підходять для міста. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.
На вторинному ринку України є безліч різноманітних пропозицій. За перший квартал 2023 року сегмент B-класу зайняв 17,6% від загальної кількості проданих авто з пробігом.
Як правило, в сегмент B-класу включаються тільки моделі довжиною від 3,7 до 4,2 м. Вони трохи більші за А-клас, але все ж таки недотягують до більшого C-класу.
Усього названо 15 моделей, які мають найбільший попит на вторинному ринку України. Серед них є багато недорогих автомобілів.
Топ 15 найпопулярніших автомобілів B-класу з пробігом в Україні:
- Daewoo Lanos
- Skoda Fabia
- Chevrolet Aveo
- Renault Logan
- Ford Fiesta
- Hyundai Accent
- Volkswagen Polo
- Renault Sandero
- Hyundai Getz
- Renault Clio
- Mercedes-Benz A-Class
- Kia Rio
- MINI Cooper
- Nissan Note
- Opel Corsa
Раніше Фокус розповів, що у Верховній Раді запропонували встановити заборону експлуатації автомобілів без виданої в Україні сертифікації.