У топі — кросовери: названо найпопулярніші автомобілі в Україні (фото)

У десятці лідерів на українському авторинку одразу 9 кросоверів. Найбільший попит мають бензинові моделі.

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За квітень українці придбали 5160 нових легкових автомобілів і переважна більшість були кросоверами і позашляховиками. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

У ТОП 10 моделей-лідерів українського авторинку – одразу 9 кросоверів і лише один седан Toyota Corolla. Перше місце зберігає Renault Duster із 508 проданими авто, а другу позицію повернула собі Toyota RAV4 (207 шт.).

На другу позицію піднявся Toyota RAV4 Фото: Toyota

Третьою стала Mazda CX-5 (177 авто). Також місце у десятці лідерів зберіг електрокросовер Volkswagen ID.4.

Найпопулярніші авто в Україні за квітень 2023 року:

Renault Duster — 508 проданих авто. Toyota RAV4 — 207. Mazda CX-5 — 177. Toyota Corolla — 157. Nissan Qashqai — 153. Skoda Kodiaq – 146 BMW X1 — 138. Hyundai Tucson — 130. Volkswagen ID.4 — 129. Suzuki S-Cross — 111.

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Також наголошується, що майже половина авто були оснащені бензиновими двигунами.

Найпопулярніші авто за типом двигуна:

бензинові авто – 48% (лідер – Renault Duster);

дизельні авто – 24% (Renault Duster);

гібриди – 18% (Toyota RAV4);

електромобілі – (Volkswagen ID.4);

авто з ГБО — 1% (Hyundai Tucson).

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