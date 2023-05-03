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Пробіг 400 000 км — не межа: названі найдовговічніші авто сучасності (фото)

пробіг 400 000 км, найнадійніші авто, найдовговічніші авто, Toyota Land Cruiser
Фото: drive2.ru | Лише 11,8% сучасних авто досягають 400 000 км

У лідерах рейтингу виявилися великі рамні позашляховики та пікапи. Найбільш надійними є моделі Ford та Toyota.

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Сучасні автомобілі вважаються не такими надійними, як машини минулого, однак і серед них є довговічні та безпроблемні моделі. Сайт iSeeCars визначив найнадійніші авто сучасності.

Своєрідним показником довговічності в iSeeCars вважають пробіг 400 000 км та більше. Експерти проаналізували дані щодо 260 мільйонів авто, випущених з 2012 по 2022 роки, та визначили частку машин із таким пробігом.

Ford F-350 Super Duty, пробіг 400 000 км, найнадійніші авто, найдовговічніші авто, Toyota Land Cruiser Fullscreen
Ford F-350 Super Duty — найнадійніший автомобіль сучасності
Фото: Ford

За результатами дослідження з'ясувалося, що в середньому лише 11,8% авто долають межу 400 000 км пробігу. Утім, у деяких моделей цей показник набагато вищий — вони й виявилися лідерами рейтингу.

З'ясувалося, що найнадійніші автомобільні сучасності — рамні пікапи і позашляховики. Лідером є Ford F-350 Super Duty – 49,1% цих авто долають 400 000 км. Друге та третє місця поділили Toyota Land Cruiser 200 та Tundra (по 47,9%). Замикають ТОП 5 Toyota Sequoia (47,1%) та Ford F-250 (43,6%).

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Найдовговічніші автомобілі сучасності:

  1. Ford F-350 Super Duty — 49,1% авто з пробігом 400 000 км та більше.
  2. Toyota Land Cruiser 200 — 47,9%.
  3. Toyota Tundra — 47,9%.
  4. Toyota Sequoia — 47,1%.
  5. Ford F-250 Super Duty — 43,6%.
  6. Honda Pilot — 42,7%.
  7. Toyota Tacoma — 41,7%.
  8. GMC Sierra 2500HD — 41,3%.
  9. Chevrolet Silverado 2500HD — 41,2%.
  10. Toyota 4Runner — 41%.
  11. Toyota Avalon — 33,1%.
  12. Chevrolet Silverado 1500 — 31%.
  13. Acura MDX — 29,2%.
  14. Honda Element — 27,8%.
  15. Honda CR-V — 27,5%.
  16. Honda Accord — 27,1%.
  17. Chevrolet Avalanche — 26,7%.
  18. Ram 2500 — 26,3%.
  19. Ram 3500 — 24,3%.
  20. Toyota Sienna — 23,3%.
  21. Subaru Outback — 22,3%.
  22. GMC Yukon XL — 21,3%.
  23. Toyota Camry — 20,4%.

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