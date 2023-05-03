В Україні встановили рекорд з продажу мікроавтобусів: названо найпопулярніші моделі

В Україні збільшився продаж нових і вживаних мікроавтобусів. Усього за місяць купили 4,8 тисячі таких авто.

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Українці у квітні 2023 року встановили новий рекорд з продажу комерційних мікроавтобусів. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Експерти проаналізували дані про реєстрацію комерційного транспорту. Вони назвали найпопулярніші моделі серед нових мікроавтобусів, які були привезені з інших країн і на внутрішньому ринку.

Загалом за квітень 2023 року в Україні зареєстрували 4,8 тисячі мікроавтобусів. Цей показник на 140% більший, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість комерційного транспорту українці купували на внутрішньому ринку. Було зафіксовано 3,5 тисячі таких угод, що становить 72,7% від загальної кількості.

У квітні з інших країн в Україну імпортували 867 мікроавтобусів з пробігом. Їхня частка на ринку становить 18%.

Ще 358 мікроавтобусів придбали новими. Вони становили 9,3% від загальної кількості проданого комерційного транспорту.

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Найпопулярніші мікроавтобуси на внутрішньому ринку за квітень

Mercedes-Benz Sprinter зайняв перше місце з продажу на внутрішньому ринку Фото: Mercedes-Benz

Перше місце з продажу на внутрішньому ринку зайняв Mercedes-Benz Sprinter. За місяць в Україні купили 497 таких автомобілів.

На другому місці розташувався Renault Master. Минулого місяця було продано 330 таких мікроавтобусів.

Ford Transit посів третє місце з продажу. Українці купили 235 авто цієї моделі.

Топ 15 найпопулярніших мікроавтобусів на внутрішньому ринку:

Mercedes-Benz Sprinter — 497 авто. Renault Master — 330 авто. Ford Transit — 235 авто. ГАЗ 3302 "Газель" — 214 авто. Renault Kangoo — 201 авто. Volkswagen Transporter — 191 авто. Renault Traffic — 134 авто. Volkswagen Crafter — 112 авто. Volkswagen LT — 110 авто. Volkswagen Caddy — 109 авто. Fiat Doblo — 99 авто. Mercedes-Benz Vito — 91 авто. Opel Vivaro — 80 авто. Opel Movano — 78 авто. Mercedes-Benz T1/T2 — 69 авто.

Найпопулярніші вживані мікроавтобуси, імпортовані з інших країн у квітні

Renault Master лідирує з продажу серед імпортованих мікроавтобусів Фото: Renault

Renault Master залишається лідером з продажу серед імпортованих мікроавтобусів. За місяць в Україну привезли 223 такі авто.

На другому місці розташувався Mercedes-Benz Sprinter. Минулого місяця було зареєстровано 188 таких мікроавтобусів.

Volkswagen Crafter зайняв третє місце за кількістю реєстрацій. Українці купили 78 авто цієї моделі.

Топ 15 найпопулярніших мікроавтобусів, імпортованих з інших країн:

Renault Master — 223 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 188 авто. Volkswagen Crafter — 78 авто. Renault Kangoo — 48 авто. Renault Traffic — 46 авто. Opel Movano — 33 авто. Ford Transit — 32 авто. Opel Vivaro — 28 авто. Volkswagen Transporter — 28 авто. Mercedes-Benz Vito — 27 авто. Iveco Daily (Turbo/Power) — 21 авто. Fiat Ducato — 17 авто. Nissan NV200 — 11 авто. Citroen Jumper — 8 авто. Volkswagen Caddy — 8 авто.

Найпопулярніші нові мікроавтобуси за квітень

Renault Express став найпопулярнішим новим мікроавтобусом в Україні Фото: Renault

Серед нових мікроавтобусів лідером залишається Renault Express. Українці купили 96 таких авто за місяць.

Друге місце з продажу зайняв Renault Master. Минулого місяця було продано 55 таких мікроавтобусів.

На третьому місці розташувався Volkswagen Crafter. Українці купили 28 автомобілів цієї моделі.

Топ 15 найпопулярніших нових мікроавтобусів:

Renault Express — 96 авто. Renault Master — 55 авто. Volkswagen Crafter — 28 авто. Peugeot Boxer — 27 авто. Opel Combo — 21 авто. Citroen Berlingo — 18 авто. Fiat Ducato — 8 авто. Fiat Fiorino — 6 авто. Ford Transit Custom — 6 авто. Peugeot Partner — 6 авто. Volkswagen Transporter — 4 авто. Citroen Jumper — 3 авто. Fiat Doblo — 3 авто. Ford Transit — 3 авто. Volkswagen Caddy — 2 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні продаж нових автомобілів зріс у 4 рази.