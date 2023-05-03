В Украине установили рекорд по продажам микроавтобусов: названы самые популярные модели

В Украине увеличились продажи новых и подержанных микроавтобусов. Всего за месяц купили 4,8 тысячи таких авто.

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Украинцы в апреле 2023 года установили новый рекорд по продажам коммерческих микроавтобусов. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Эксперты проанализировали данные о регистрациях коммерческого транспорта. Они назвали самые популярные модели среди новых микроавтобусов, привезенных из других стран и на внутреннем рынке.

Всего за апрель 2023 года в Украине зарегистрировали 4,8 тысячи микроавтобусов. Этот показатель на 140% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Большую часть коммерческого транспорта украинцы покупали на внутреннем рынке. Было зафиксировано 3,5 тысячи таких сделок, что составляет 72,7% от общего количества.

В апреле из других стран в Украину импортировали 867 микроавтобусов с пробегом. Их доля на рынке составляет 18%.

Еще 358 микроавтобусов купили новыми. Они составили 9,3% от общего количества проданного коммерческого транспорта.

Важно

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Самые популярные микроавтобусы на внутреннем рынке за апрель

Mercedes-Benz Sprinter занял первое место по продажам на внутреннем рынке Фото: Mercedes-Benz

Первое место по продажам на внутреннем рынке занял Mercedes-Benz Sprinter. За месяц в Украине купили 497 таких автомобилей.

На втором месте расположился Renault Master. За прошлый месяц было продано 330 таких микроавтобусов.

Ford Transit занял третье место по продажам. Украинцы купили 235 авто этой модели.

ТОП-15 самых популярных микроавтобусов на внутреннем рынке:

Mercedes-Benz Sprinter — 497 авто. Renault Master — 330 авто. Ford Transit — 235 авто. ГАЗ 3302 "Газель" — 214 авто. Renault Kangoo — 201 авто. Volkswagen Transporter — 191 авто. Renault Traffic — 134 авто. Volkswagen Crafter — 112 авто. Volkswagen LT — 110 авто. Volkswagen Caddy — 109 авто. Fiat Doblo — 99 авто. Mercedes-Benz Vito — 91 авто. Opel Vivaro — 80 авто. Opel Movano — 78 авто. Mercedes-Benz T1/T2 — 69 авто.

Самые популярные подержанные микроавтобусы, импортированные из других стран в апреле

Renault Master лидирует по продажам среди импортированных микроавтобусов Фото: Renault

Renault Master остается лидером по продажам среди импортированных микроавтобусов. За месяц в Украину привезли 223 таких авто.

На втором месте расположился Mercedes-Benz Sprinter. За прошлый месяц было зарегистрировано 188 таких микроавтобусов.

Volkswagen Crafter занял третье место по количеству регистраций. Украинцы купили 78 авто этой модели.

ТОП-15 самых популярных микроавтобусов, импортированных из других стран:

Renault Master — 223 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 188 авто. Volkswagen Crafter — 78 авто. Renault Kangoo — 48 авто. Renault Traffic — 46 авто. Opel Movano — 33 авто. Ford Transit — 32 авто. Opel Vivaro — 28 авто. Volkswagen Transporter — 28 авто. Mercedes-Benz Vito — 27 авто. Iveco Daily (Turbo/Power) — 21 авто. Fiat Ducato — 17 авто. Nissan NV200 — 11 авто. Citroen Jumper — 8 авто. Volkswagen Caddy — 8 авто.

Самые популярные новые микроавтобусы за апрель

Renault Express стал самым популярным новым микроавтобусом в Украине Фото: Renault

Среди новых микроавтобусов лидером остается Renault Express. Украинцы купили 96 таких авто за месяц.

Второе место по продажам занял Renault Master. За прошлый месяц было продано 55 таких микроавтобусов.

На третьем месте расположился Volkswagen Crafter. Украинцы купили 28 автомобилей этой модели.

ТОП-15 самых популярных новых микроавтобусов:

Renault Express — 96 авто. Renault Master — 55 авто. Volkswagen Crafter — 28 авто. Peugeot Boxer — 27 авто. Opel Combo — 21 авто. Citroen Berlingo — 18 авто. Fiat Ducato — 8 авто. Fiat Fiorino — 6 авто. Ford Transit Custom — 6 авто. Peugeot Partner — 6 авто. Volkswagen Transporter — 4 авто. Citroen Jumper — 3 авто. Fiat Doblo — 3 авто. Ford Transit — 3 авто. Volkswagen Caddy — 2 авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине продажи новых автомобилей выросли в 4 раза.