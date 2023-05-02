В Украине установили новый рекорд по продажам электромобилей: итоги апреля

За апрель украинцы купили 3,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Большую долю рынка занимают автомобили, которые были привезены из-за границы.

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В Украине в апреле установили новый рекорд по продажам полностью электрических автомобилей. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Всего в апреле 2023 года украинцы купили 3,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Этот показатель на 300% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Среди электрических автомобилей 98,8% из них были легковыми. Еще 1,2% составили грузовые модели на электротяге.

В апреле 48,4% электрокаров импортировали подержанными из других стран. На внутреннем рынке купили 38,4% электромобилей.

Новые модели на электротяге составили всего 13,1% от общего количества проданных электромобилей. Всего в Украине зарегистрировано 55 267 электрокаров.

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Самые популярные электромобили на внутреннем рынке в апреле

Nissan Leaf стал самым популярным электромобилем на внутреннем рынке Фото: Nissan

Nissan Leaf остается самым популярным электромобилем на внутреннем рынке. За апрель украинцы купили 342 таких авто.

На втором месте расположилась Tesla Model 3, а третье место досталось Volkswagen ID.4. За месяц было продано 106 и 100 автомобилей этих моделей соответственно.

ТОП-15 самых популярных электромобилей на внутреннем рынке:

Nissan Leaf — 342 авто. Tesla Model 3 — 106 авто. Volkswagen ID.4 — 100 авто. Honda M-NV — 89 авто. Volkswagen E-Golf — 79 авто. Tesla Model S — 51 авто. Tesla Model Y — 48 авто. Renault Zoe — 40 авто. BMW i3 — 37 авто. Chevrolet Bolt — 26 авто. Renault Kangoo — 21 авто. Audi E-Tron — 18 авто. Tesla Model X — 18 авто. Kia Soul — 14 авто. Mercedes-Benz B-Class — 14 авто.

Самые популярные электромобили, привезенные из-за границы в апреле

Nissan Leaf стал лидером на рынке импортируемых электромобилей Фото: Nissan

Nissal Leaf стал лидером на рынке импортируемых электромобилей. За апрель в Украину привезли 349 таких автомобилей.

Второе место досталось Tesla Model 3. За месяц в Украину из-за границы импортировали 146 авто этой модели.

На третьем месте расположился Volkswagen E-Golf. Украинцы зарегистрировали 139 таких авто за апрель.

ТОП-15 самых популярных электромобилей, импортированных из других стран:

Nissan Leaf — 349 авто. Tesla Model 3 — 146 авто. Volkswagen E-Golf — 139 авто. Renault Zoe — 110 авто. Tesla Model Y — 109 авто. Volkswagen ID.4 — 103 авто. Tesla Model S — 83 авто. Mercedes-Benz B-Class — 50 авто. Honda M-NV — 39 авто. Tesla Model X — 35 авто. Chevrolet Bolt — 34 авто. Audi E-Tron — 31 авто. BMW i3 — 31 авто. Renault Kangoo — 26 авто. Mitsubishi I-Miev — 25 авто.

Самые популярные новые электромобили в апреле

На рынке новых электромобилей доминирует Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Лидером по продажам в сегменте новых электромобилей в апреле стал Volkswagen ID.4. Украинцы за месяц купили 125 таких авто.

Второе место по продажам заняла Honda M-NV. За апрель было куплено 49 автомобилей этой модели.

На третьем месте расположился Volkswagen ID.6. За месяц украинцы купили 34 таких авто.

ТОП-15 самых популярных новых электромобилей:

Volkswagen ID.4 — 125 авто. Honda M-NV — 49 авто. Volkswagen ID.6 — 34 авто. MG 4 — 25 авто. BMW iX — 19 авто. Volkswagen ID.3 — 16 авто. Honda e:NP — 114 авто. Mercedes-Benz EQS — 13 авто. Audi E-Tron — 10 авто. Honda e:NS — 18 авто. BMW i7 — 7 авто. BYD Han — 7 авто. BYD Tang — 6 авто. Mercedes-Benz EQA — 6 авто. Mercedes-Benz EQC — 6 авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине в апреле 2023 почти на 50% увеличились продажи автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период в прошлом году.