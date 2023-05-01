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В Украине увеличились продажи автомобилей с пробегом: итоги апреля

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Фото: Depositphotos | Украинцы стали чаще покупать подержанные автомобили

За апрель 2023 года в Украине на вторичном рынке купили на 47,2% больше авто, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля внутренних перепродаж остается высокой.

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В Украине в апреле 2023 почти на 50% увеличились продажи автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

За апрель в Украине на вторичном рынке купили 93,5 тысячи автомобилей. Это на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отметили, что доля внутренних перепродаж авто остается высокой. Она составляет 83,9% от общего количества сделок за месяц (78,5 тысячи автомобилей).

Также украинцы активно импортировали автомобили с пробегом из других стран. Их доля в апреле составила 16,1% от общего количества (15 тысяч авто).

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Внутренние перепродажи автомобилей с пробегом в апреле

В апреле на внутреннем рынке украинцы купили 78,5 тысячи автомобилей. Это на 157,3% больше, чем в апреле 2022 года.

Больше всего автомобилей с пробегом купили в Киеве — 12,4 тысячи. На втором месте по продажам расположилась Днепропетровская область. Там купили 8,8 тысячи авто.

Киевская область заняла третье место по продажам подержанных автомобилей. В этом регионе зарегистрировали 8149 автомобилей.

ТОП-10 регионов по количество внутренних перепродаж авто с пробегом:

  1. Киев — 12 425 авто;
  2. Днепропетровская область — 8747 авто;
  3. Киевская область — 8149 авто;
  4. Львовская область — 6913 авто;
  5. Одесская область — 6423 авто;
  6. Харьковская область — 4949 авто;
  7. Винницкая область — 4792 авто;
  8. Полтавская область — 3752 авто;
  9. Хмельницкая область — 3495 авто;
  10. Черкасская область — 3109 авто.

Импорт автомобилей с пробегом в апреле

За апрель 2023 года в Украину из других стран импортировали 15 тысяч автомобилей с пробегом. Это на 54,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Чаще всего импортированные автомобили регистрировали во Львовской области. Там за месяц прошли регистрацию 1,9 тысячи авто.

ТОП-10 регионов по импорту подержанных автомобилей:

  1. Львовская область — 1889 авто;
  2. Киев область — 1341 авто;
  3. Винницкая область — 1146 авто;
  4. Киевская область — 1015 авто;
  5. Ровенская область — 949 авто;
  6. Днепропетровская область — 883 авто;
  7. Волынская область — 839 авто;
  8. Ивано-Франковская область — 710 авто;
  9. Хмельницкая область — 674 авто;
  10. Житомирская область — 664 авто.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы стали чаще покупать новые и подержанные седельные тягачи.