В Украине увеличились продажи автомобилей с пробегом: итоги апреля

За апрель 2023 года в Украине на вторичном рынке купили на 47,2% больше авто, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля внутренних перепродаж остается высокой.

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В Украине в апреле 2023 почти на 50% увеличились продажи автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

За апрель в Украине на вторичном рынке купили 93,5 тысячи автомобилей. Это на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отметили, что доля внутренних перепродаж авто остается высокой. Она составляет 83,9% от общего количества сделок за месяц (78,5 тысячи автомобилей).

Также украинцы активно импортировали автомобили с пробегом из других стран. Их доля в апреле составила 16,1% от общего количества (15 тысяч авто).

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Внутренние перепродажи автомобилей с пробегом в апреле

В апреле на внутреннем рынке украинцы купили 78,5 тысячи автомобилей. Это на 157,3% больше, чем в апреле 2022 года.

Больше всего автомобилей с пробегом купили в Киеве — 12,4 тысячи. На втором месте по продажам расположилась Днепропетровская область. Там купили 8,8 тысячи авто.

Киевская область заняла третье место по продажам подержанных автомобилей. В этом регионе зарегистрировали 8149 автомобилей.

ТОП-10 регионов по количество внутренних перепродаж авто с пробегом:

Киев — 12 425 авто; Днепропетровская область — 8747 авто; Киевская область — 8149 авто; Львовская область — 6913 авто; Одесская область — 6423 авто; Харьковская область — 4949 авто; Винницкая область — 4792 авто; Полтавская область — 3752 авто; Хмельницкая область — 3495 авто; Черкасская область — 3109 авто.

Импорт автомобилей с пробегом в апреле

За апрель 2023 года в Украину из других стран импортировали 15 тысяч автомобилей с пробегом. Это на 54,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Чаще всего импортированные автомобили регистрировали во Львовской области. Там за месяц прошли регистрацию 1,9 тысячи авто.

ТОП-10 регионов по импорту подержанных автомобилей:

Львовская область — 1889 авто; Киев область — 1341 авто; Винницкая область — 1146 авто; Киевская область — 1015 авто; Ровенская область — 949 авто; Днепропетровская область — 883 авто; Волынская область — 839 авто; Ивано-Франковская область — 710 авто; Хмельницкая область — 674 авто; Житомирская область — 664 авто.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы стали чаще покупать новые и подержанные седельные тягачи.