В Украине резко увеличились продажи грузовиков: самые популярные модели

В марте продажи седельных тягачей значительно увеличились. Чаще всего украинцы покупают подержанные грузовики, импортированные из других стран.

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Украинцы стали чаще покупать новые и подержанные седельные тягачи. Эксперты назвали самые популярные модели по итогам марта 2023 года. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

С октября по декабрь 2022 года в Украине наблюдалось падение рынка грузовиков. Этот сегмент смог стабилизироваться только в январе-феврале 2023 года.

В марте продажи седельных тягачей увеличились. Всего за месяц украинцы купили 3,7 тысячи новых и подержанных грузовиков, что на 3600% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Около 1,9 тысячи тягачей импортировали из других стран с пробегом. За март на внутреннем рынке купили подержанными 1,6 тысячи грузовиков. Еще 239 единиц приобрели новыми.

Самые популярные подержанные тягачи на внутреннем рынке в марте

DAF XF стал бестселлером на внутреннем рынке Фото: DAF

На внутреннем рынке в марте самым популярным тягачом стал DAF XF. За месяц украинцы купили 483 таких грузовиков.

Renault Magnum занял второе место по продажам. В марте приобрели 206 тягачей этой модели.

На третьем месте расположились MAN TGX и Volvo FH с 176 проданными единицами. Четвертое место занял Renault Premium с 131 проданным грузовиком.

ТОП-15 самых популярных подержанных тягачей на внутреннем рынке:

DAF XF — 483 авто. Renault Magnum — 206 авто. MAN TGX — 176 авто. Volvo FH — 176 авто. Renault Premium — 131 авто. MAN TGA — 74 авто. DAF CF — 63 авто. Scania R-Series — 57 авто. Mercedes-Benz Actros — 43 авто. Iveco Stralis — 19 авто. MAN TGS — 18 авто. Scania G-Series — 14 авто. Mercedes-Benz Axor — 11 авто. Renault T-Truck — 11 авто. МАЗ 5432 — 11 авто.

Самые популярные подержанные тягачи, импортированные из других стран в марте

DAF XF остается лидером среди грузовиков, импортируемых в Украину Фото: DAF

DAF XF стал самым популярным грузовиком, импортированным из других стран в марте. За месяц в Украину ввезли 950 таких грузовиков.

Второе место в сегменте занял MAN TGX с 739 ввезенными тягачами. На третьем месте расположился Volvo FH. Украинцы импортировали 442 грузовиков этой модели за месяц.

Четвертое место занял Renault Magnum с 251 ввезенным тягачом. Renault Premium досталось пятое место. За месяц в Украину импортировали 187 таких грузовиков.

ТОП-15 самых популярных подержанных тягачей, импортированных из других стран:

DAF XF — 950 авто. MAN TGX — 739 авто. Volvo FH — 442 авто. Renault Magnum — 251 авто. Renault Premium — 187 авто. Scania R-Series — 169 авто. Mercedes-Benz Actros — 150 авто. DAF CF — 109 авто. MAN TGA — 96 авто. MAN TGS — 71 авто. Renault T-Truck — 56 авто. Iveco Stralis — 48 авто. Scania G-Series — 28 авто. Volvo FM — 20 авто. Mercedes-Benz Axor — 13 авто.

Самые популярные новые тягачи в марте

Mercedes-Benz Actros стал самым популярным новым грузовиком в Украине Фото: Mercedes-Benz

Среди новых грузовиков лидером в марте стал Mercedes-Benz Actros. За месяц украинцы купили 74 таких тягача.

Второе место занял Volvo FH с 66 проданными грузовиками. Третья позиция досталась Scania R-Series. За месяц было продано 42 тягачей этой модели.

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На третьем месте расположился MAN TGX с 17 проданными грузовиками. Пятую позицию занял Scania G-Series. Украинцы купили 10 таких тягачей за месяц.

ТОП-10 самых популярных новых тягачей:

Mercedes-Benz Actros — 74 авто. Volvo FH — 66 авто. Scania R-Series — 42 авто. MAN TGX — 17 авто. Scania G-Series — 10 авто. Renault T-Truck — 9 авто. Scania S-Series — 8 авто. DAF XF — 6 авто. DAF XG — 4 авто. Iveco Stralis — 3 авто.

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