В Украине резко увеличились продажи грузовиков: самые популярные модели
В марте продажи седельных тягачей значительно увеличились. Чаще всего украинцы покупают подержанные грузовики, импортированные из других стран.
Украинцы стали чаще покупать новые и подержанные седельные тягачи. Эксперты назвали самые популярные модели по итогам марта 2023 года. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.
С октября по декабрь 2022 года в Украине наблюдалось падение рынка грузовиков. Этот сегмент смог стабилизироваться только в январе-феврале 2023 года.
В марте продажи седельных тягачей увеличились. Всего за месяц украинцы купили 3,7 тысячи новых и подержанных грузовиков, что на 3600% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.
Около 1,9 тысячи тягачей импортировали из других стран с пробегом. За март на внутреннем рынке купили подержанными 1,6 тысячи грузовиков. Еще 239 единиц приобрели новыми.
Самые популярные подержанные тягачи на внутреннем рынке в марте
На внутреннем рынке в марте самым популярным тягачом стал DAF XF. За месяц украинцы купили 483 таких грузовиков.
Renault Magnum занял второе место по продажам. В марте приобрели 206 тягачей этой модели.
На третьем месте расположились MAN TGX и Volvo FH с 176 проданными единицами. Четвертое место занял Renault Premium с 131 проданным грузовиком.
ТОП-15 самых популярных подержанных тягачей на внутреннем рынке:
- DAF XF — 483 авто.
- Renault Magnum — 206 авто.
- MAN TGX — 176 авто.
- Volvo FH — 176 авто.
- Renault Premium — 131 авто.
- MAN TGA — 74 авто.
- DAF CF — 63 авто.
- Scania R-Series — 57 авто.
- Mercedes-Benz Actros — 43 авто.
- Iveco Stralis — 19 авто.
- MAN TGS — 18 авто.
- Scania G-Series — 14 авто.
- Mercedes-Benz Axor — 11 авто.
- Renault T-Truck — 11 авто.
- МАЗ 5432 — 11 авто.
Самые популярные подержанные тягачи, импортированные из других стран в марте
DAF XF стал самым популярным грузовиком, импортированным из других стран в марте. За месяц в Украину ввезли 950 таких грузовиков.
Второе место в сегменте занял MAN TGX с 739 ввезенными тягачами. На третьем месте расположился Volvo FH. Украинцы импортировали 442 грузовиков этой модели за месяц.
Четвертое место занял Renault Magnum с 251 ввезенным тягачом. Renault Premium досталось пятое место. За месяц в Украину импортировали 187 таких грузовиков.
ТОП-15 самых популярных подержанных тягачей, импортированных из других стран:
- DAF XF — 950 авто.
- MAN TGX — 739 авто.
- Volvo FH — 442 авто.
- Renault Magnum — 251 авто.
- Renault Premium — 187 авто.
- Scania R-Series — 169 авто.
- Mercedes-Benz Actros — 150 авто.
- DAF CF — 109 авто.
- MAN TGA — 96 авто.
- MAN TGS — 71 авто.
- Renault T-Truck — 56 авто.
- Iveco Stralis — 48 авто.
- Scania G-Series — 28 авто.
- Volvo FM — 20 авто.
- Mercedes-Benz Axor — 13 авто.
Самые популярные новые тягачи в марте
Среди новых грузовиков лидером в марте стал Mercedes-Benz Actros. За месяц украинцы купили 74 таких тягача.
Второе место занял Volvo FH с 66 проданными грузовиками. Третья позиция досталась Scania R-Series. За месяц было продано 42 тягачей этой модели.Важно
На третьем месте расположился MAN TGX с 17 проданными грузовиками. Пятую позицию занял Scania G-Series. Украинцы купили 10 таких тягачей за месяц.
ТОП-10 самых популярных новых тягачей:
- Mercedes-Benz Actros — 74 авто.
- Volvo FH — 66 авто.
- Scania R-Series — 42 авто.
- MAN TGX — 17 авто.
- Scania G-Series — 10 авто.
- Renault T-Truck — 9 авто.
- Scania S-Series — 8 авто.
- DAF XF — 6 авто.
- DAF XG — 4 авто.
- Iveco Stralis — 3 авто.
Ранее Фокус рассказал, что 35 электрических грузовиков Tesla Semi, поступивших в продажу всего несколько месяцев назад были отозваны компанией из-за проблем со стояночным тормозом.