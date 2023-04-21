В Украине резко выросли продажи электромобилей: самые популярные модели за 2023 год
За первый квартал 2023 года украинцы купили 2293 новых электромобиля. При этом их доля на рынке составила 17,8%.
В Украине в четыре раза увеличились продажи новых электромобилей по итогам первого квартала 2023 года. Об этом рассказали на сайте AUTO-Consulting.
Всего за первый квартал 2023 года украинцы купили 2293 новых электромобиля. За аналогичный период в прошлом году удалось реализовать только 553 авто на электротяге.
Электрические модели заняли 17,8% рынка новых автомобилей в Украине. В прошлом квартале их доля составляла всего 4,7%.
Бестселлерами рынка остаются электрокары Volkswagen. За первый квартал было куплено 990 таких авто.
Многие электромобили Nissan доставляют в Украину путем "серого" импорта. Официально украинцы приобрели 17 новых электрических моделей японского бренда.
Также за первый квартал было куплено 466 компактных электрокроссоверов Honda M-NV. Их импортировали в Украину специализированные на электромобилях "серые" дилеры.
Украинцы купили 155 новых электромобилей Tesla за первые три месяца 2023 года. Гораздо больше электрокаров было импортировано уже с пробегом.Важно
ТОП-9 самых популярных подержанных электромобилей в Украине:
- Volkswagen ID.4 — 865 авто.
- Nissan Leaf — 679 авто.
- Honda M-NV — 466 авто.
- Tesla Model 3 — 423 авто.
- Tesla Model Y — 267 авто.
- Tesla Model S — 204 авто.
- Volkswagen e-Golf — 183 авто.
- Renault Zoe — 163 авто.
- Volkswagen ID.6 — 139 авто.
Ранее Фокус сообщал, что в Украину из других стран в марте импортировали 14,5 тысячи автомобилей с пробегом.