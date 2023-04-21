В Украине резко выросли продажи электромобилей: самые популярные модели за 2023 год

За первый квартал 2023 года украинцы купили 2293 новых электромобиля. При этом их доля на рынке составила 17,8%.

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В Украине в четыре раза увеличились продажи новых электромобилей по итогам первого квартала 2023 года. Об этом рассказали на сайте AUTO-Consulting.

Всего за первый квартал 2023 года украинцы купили 2293 новых электромобиля. За аналогичный период в прошлом году удалось реализовать только 553 авто на электротяге.

Электрические модели заняли 17,8% рынка новых автомобилей в Украине. В прошлом квартале их доля составляла всего 4,7%.

Бестселлерами рынка остаются электрокары Volkswagen. За первый квартал было куплено 990 таких авто.

Многие электромобили Nissan доставляют в Украину путем "серого" импорта. Официально украинцы приобрели 17 новых электрических моделей японского бренда.

Также за первый квартал было куплено 466 компактных электрокроссоверов Honda M-NV. Их импортировали в Украину специализированные на электромобилях "серые" дилеры.

Украинцы купили 155 новых электромобилей Tesla за первые три месяца 2023 года. Гораздо больше электрокаров было импортировано уже с пробегом.

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ТОП-9 самых популярных подержанных электромобилей в Украине:

Volkswagen ID.4 — 865 авто. Nissan Leaf — 679 авто. Honda M-NV — 466 авто. Tesla Model 3 — 423 авто. Tesla Model Y — 267 авто. Tesla Model S — 204 авто. Volkswagen e-Golf — 183 авто. Renault Zoe — 163 авто. Volkswagen ID.6 — 139 авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину из других стран в марте импортировали 14,5 тысячи автомобилей с пробегом.