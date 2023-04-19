Из каких стран украинцы привезли больше всего подержанных авто — статистика

Автомобили из Европы оставались наиболее востребованными в марте. В марте украинцы потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда грн.

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В Украину из других стран в марте импортировали 14,5 тысячи автомобилей с пробегом. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Эксперты провели анализ данных по импорту подержанных легковых автомобилей в Украину за март. Они определили, какие страны были источниками наибольшего количества автомобилей и назвали их среднюю стоимость.

Из каких стран импортировали больше всего автомобилей за март

В Украину за март импортировали 14,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом Фото: autoua.net

Автомобили из Европы оставались наиболее востребованными в марте. В общей сложности, было привезено 14,5 тысячи легковых автомобилей, из которых 75% (10,9 тысячи) были доставлены из стран Евросоюза. Еще 21% авто (3 тысячи) были импортированы из стран Америки. Всего 2% автомобилей (347) были доставлены из Великобритании.

Наиболее популярным источником подержанных автомобилей стала Польша, с долей в 23% (3,3 тысячи). На втором месте расположилась Германия, откуда было доставлено 20,3% авто (3 тысячи).

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США заняли третье место с долей в 20,3% (2,9 тысячи). Другие страны, такие как Литва (4,8%, 703 авто) и Нидерланды (4,3%, 620 авто) также активно экспортировали автомобили в Украину.

ТОП-20 стран, из которых импортировали больше всего подержанных авто за март:

Польша — 3 334 авто. Германия — 2 954 авто. США — 2 949 авто. Литва — 703 авто. Нидерланды — 620 авто. Эстония — 464 авто. Бельгия — 450 авто. Франция — 407 авто. Швейцария — 388 авто. Норвегия — 383 авто. Великобритания — 346 авто. Словакия — 241 авто. Чехия — 211 авто. Словения — 191 авто. Китай — 134 авто. Дания — 116 авто. Швеция — 110 авто. Южная Корея — 96 авто. Финляндия — 74 авто. Венгрия — 63 авто.

Сколько украинцы потратили денег на подержанные автомобили из-за границы в марте

В марте украинцы потратили на подержанные автомобили из-за границы 3,3 миллиарда грн. Это около 79 миллионов долларов по сегодняшнему обменному курсу.

Больше всего потратили денег на автомобили из США (1,1 миллиарда грн). На втором месте расположились польские авто. Они обошлись украинцам в 689,2 миллиона грн.

Третье место досталось автомобилям из Германии. Их суммарная стоимость составила 429,8 миллиона грн.

ТОП-15 стран, на автомобили из которых потратили больше всего денег за март:

США — 1 077,7 млн ​​грн. Польша — 689,2 млн грн. Германия — 429,8 млн грн. Китай — 146,8 млн грн. Норвегия — 129,6 млн грн. Бельгия — 124,6 млн грн. Литва — 104,7 млн ​​грн. Словения — 82,1 млн грн. Нидерланды — 75,6 млн грн. Эстония — 63,7 млн ​​грн. Словакия — 52,9 млн грн. Франция — 49,4 млн грн. Швейцария — 46,8 млн грн. Великобритания — 40,1 млн грн. Южная Корея — 37,6 млн грн.

Средняя стоимость импортных автомобилей с пробегом в марте

Наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные модели стоимостью от 1 до 2 тысяч долларов. Они составили 32,8% от общего количества растаможенных автомобилей в марте.

Всего 62,3% всех подержанных автомобилей из других стран стоили менее 5 тысяч долларов. При этом 82,9% авто стоили менее 10 тысяч долларов.

В марте средняя цена на импортный автомобиль с пробегом составила 6287 долларов. Это на 4,2% меньше, чем в феврале этого года.

В каких странах самые дешевые автомобили с пробегом

С Китая в Украину привозили самые дорогие автомобили в марте. Их средняя стоимость составила 30,2 тысячи долларов. На втором месте расположилась Венгрия со средней ценой 16,1 тысячи долларов.

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Тройку лидеров замыкает Грузия (13,7 тысячи долларов). Также дорогими были авто из Словении (11,8 тысячи долларов).

ТОП-25 стран по средней стоимости подержанных автомобилей:

Китай — 30 207 долларов. Венгрия — 16 074 долларов. Грузия — 13 771 доллар. Словения — 11 756 долларов. Южная Корея — 10 719 долларов. США — 9 993 долларов. Австрия — 9 655 долларов. Норвегия — 9 250 долларов. Канада — 8 350 долларов. Бельгия — 7 570 долларов. Италия — 6 344 долларов. Словакия — 6 006 долларов. Польша — 5 653 долларов. Дания — 4 537 долларов. Швеция — 4 469 долларов. Литва — 4 071 доллар. Германия — 3 979 долларов. Эстония — 3 757 долларов. Чехия — 3 689 долларов. Нидерланды — 3 334 долларов. Франция — 3 320 долларов. Швейцария — 3 302 долларов. Финляндия — 3 240 долларов. Великобритания — 3 165 долларов. Латвия — 2 669 долларов.

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