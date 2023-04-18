Новый законопроект поможет удешевить автомобили в Украине: что предлагают депутаты
Депутаты хотят избавить автомобилистов от прохождения лишних процедур при регистрации транспортных средств. Изменения коснутся почти всех автомобилей, привезенных из-за рубежа.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить обязательную сертификацию импортных автомобилей. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.
Инициаторами законопроекта выступил группа народных депутатов во главе с Марьяном Заблоцким. Документ также предусматривает изменения в процедуре сертификации авто.
Что предлагает законопроект?
Если соответствующий законопроект будет принят, то сертификация станет необязательной для большинства автомобилей, привезенных из других стран. Это позволит снизить средние цены на подержанные авто.
Сейчас в Украине существуют технические требования для транспортных средств, которые импортируют из-за рубежа. Для их проверки проводится процедура сертификации, которая в среднем стоит 2500 грн.
Депутаты предложили признавать сертификаты соответствия техническим регламентам, выданные в странах Европейского Союза. Недействительными будут считаться документы, полученные в России и Беларуси.
Также законопроект позволит избавить водителей от прохождения дополнительных процедур для растаможки и регистрации транспортных средств. Будет достаточно предоставить документы о регистрации и праве собственности.
В итоге сертифицировать придется только автомобили, на которые отсутствуют документы о регистрации. Среди них "списанные" авто из других стран.
Что изменится на рынке подержанных автомобилей?
Требования по экологическим стандартам останутся без изменений. В Украину можно будет ввозить легковые автомобили не ниже Евро-2, а также грузовики и автобусы не ниже Евро-5.Важно
Марьян Заблоцкий отметил, что принятие законопроекта позволит украинцам сэкономить десятки миллионов долларов. Средняя стоимость импортных автомобилей с пробегом снизится минимум на 100-200 долларов.
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