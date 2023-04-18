Новый законопроект поможет удешевить автомобили в Украине: что предлагают депутаты

Депутаты хотят избавить автомобилистов от прохождения лишних процедур при регистрации транспортных средств. Изменения коснутся почти всех автомобилей, привезенных из-за рубежа.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить обязательную сертификацию импортных автомобилей. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Инициаторами законопроекта выступил группа народных депутатов во главе с Марьяном Заблоцким. Документ также предусматривает изменения в процедуре сертификации авто.

Что предлагает законопроект?

Сертификация может стать необязательной для большинства автомобилей из других стран Фото: Autocar

Если соответствующий законопроект будет принят, то сертификация станет необязательной для большинства автомобилей, привезенных из других стран. Это позволит снизить средние цены на подержанные авто.

Сейчас в Украине существуют технические требования для транспортных средств, которые импортируют из-за рубежа. Для их проверки проводится процедура сертификации, которая в среднем стоит 2500 грн.

Депутаты предложили признавать сертификаты соответствия техническим регламентам, выданные в странах Европейского Союза. Недействительными будут считаться документы, полученные в России и Беларуси.

Также законопроект позволит избавить водителей от прохождения дополнительных процедур для растаможки и регистрации транспортных средств. Будет достаточно предоставить документы о регистрации и праве собственности.

В итоге сертифицировать придется только автомобили, на которые отсутствуют документы о регистрации. Среди них "списанные" авто из других стран.

Что изменится на рынке подержанных автомобилей?

В Украине могут снизится цены на подержанные автомобили Фото: УНИАН/Максим Полищук

Требования по экологическим стандартам останутся без изменений. В Украину можно будет ввозить легковые автомобили не ниже Евро-2, а также грузовики и автобусы не ниже Евро-5.

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Марьян Заблоцкий отметил, что принятие законопроекта позволит украинцам сэкономить десятки миллионов долларов. Средняя стоимость импортных автомобилей с пробегом снизится минимум на 100-200 долларов.

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