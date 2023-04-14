В Украине предлагают ввести новые штрафы за нарушение ПДД для пешеходов

В Украине светоотражающие элементы на одежде стали обязательными для пешеходов еще в 2020 году, однако наказание за их отсутствие в темное время суток не предусмотрено. Новым законопроектом предлагается ввести штрафы за это нарушение.

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В Украине могут быть введены новые штрафы для пешеходов. В Верховную Раду внесен законопроект №9203, которым предусмотрена ответственность за передвижение в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде.

Проект закона вносит изменения в Ст. 127 Кодекса Украины об админнарушениях. За движение пешеходов в темное время суток по проезжей части без светоотражающих элементов (жилетов, наклеек или полос) пешеходу грозит штраф в размере 255 гривен.

В объяснительной записке к законопроекту указано, что хотя светоотражающие элементы ночью стали обязательными для пешеходов еще с 2020 года, никакой ответственности за их отсутствие до сих пор не предусмотрено.

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Именно плохая видимость в темную пору суток и особенно в осенне-зимний период является одной из самых распространенных причин смертельных ДТП, поэтому принятие законопроекта призвано повысить безопасность дорожного движения.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стали активнее наказывать пешеходов за нарушение ПДД.

Также мы писали, что украинский суд впервые признал пешехода виновным в ДТП.