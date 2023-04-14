В Україні пропонують запровадити нові штрафи за порушення ПДР для пішоходів

В Україні світловідбиваючі елементи на одязі стали обов'язковими для пішоходів ще у 2020 році, проте покарання за їхню відсутність у темний час доби не передбачене. Новим законопроєктом пропонується запровадити штрафи за це порушення.

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В Україні можуть бути запроваджені нові штрафи для пішоходів. До Верховної Ради внесено законопроєкт №9203, яким передбачено відповідальність за пересування у темний час доби без світловідбивних елементів на одязі.

Проєкт закону вносить зміни до ст. 127 Кодексу України про адмінпорушення. За рух пішоходів у темний час доби по проїжджій частині без світловідбивних елементів (жилетів, наклейок чи смуг) пішоходу загрожує штраф у розмірі 255 гривень.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що хоча світловідбиваючі елементи вночі стали обов'язковими для пішоходів ще з 2020 року, жодної відповідальності за їхню відсутність досі не передбачено.

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Саме погана видимість у темну пору доби і особливо в осінньо-зимовий період є однією з найпоширеніших причин смертельних ДТП, тому ухвалення законопроєкту покликане підвищити безпеку дорожнього руху.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні почали активніше карати пішоходів за порушення ПДР.

Також ми писали, що український суд уперше визнав пішохода винним у ДТП.