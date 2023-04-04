Готовятся штрафовать нарушителей: в Чехии создадут реестр авто с украинскими номерами

Нововведение поможет облегчить властям выдачу штрафов водителям. По закону, мэрии и муниципалитеты не могут присылать штрафы водителям, если их личность не установлена.

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В Чехии планируют создать реестр автомобилей с украинскими номерами для ведения учета водителей с временной защитой. Об этом рассказали на сайте aktualne.cz.

В Министерстве транспорта Чехии заявили, что реестр поможет облегчить властям выдачу штрафов водителям. Также это повлияет на снижение уровня нарушений ПДД.

Реестр автомобилей с украинскими номерами планируют запустить во второй половине 2023 года. В Минтрансе отметили, что всего в Чехии есть около 38 000 автомобилей с украинской регистрацией.

Министр транспорта Мартин Купка заявил, что сейчас трудно сопоставить автомобиль с конкретным человеком. Из-за этого нарушителей бывает трудно наказать.

Важно

В Евросоюзе ввели новые льготы для украинских водителей

По закону, мэрии и муниципалитеты не могут присылать штрафы водителям, если их личность не установлена. Поэтому в реестре можно будет увидеть связь между автомобилем и лицом с правом временной защиты.

Еще одной проблемой является то, что украинские водители не могут застраховать свои авто в Чехии. Причина состоит в том, что транспортные средства из Украины считаются автомобилями в международном сообщении.

"Если незастрахованный автомобиль нанесет ущерб в Чехии, мы возместим его пострадавшей стороне и не будем требовать компенсацию от украинских водителей. Эта помощь действует в течение шести месяцев после выезда с территории Украины", — отметил представитель Чешского офиса страховщиков Владимир Крейзар.

Ранее Фокус сообщил, что европейские страны начинают менять правила въезда украинцев.