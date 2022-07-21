В Евросоюзе ввели новые льготы для украинских водителей

Украинцы в ЕС смогут пользовать просроченным или старым водительским удостоверением. В случае утери прав можно получить временный документ без здачи экзаменов.

В Европейском союзе внедрены преференции для граждан Украины, расширяющие возможности использования водительских прав. Новые правила вступают в силу с 23 июля. Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД.

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[ + – ] Льготы действуют для украинцев, пребывающих под временной защитой в ЕС Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Регламентом ЕС уточняются правила для украинских беженцев, чье водительское удостоверение просрочено, украдено или утеряно. Им пошли навстречу и разрешили:

Пользоваться украинскими водительскими правами без необходимости их обмена в течение всего периода пребывания под временной защитой в ЕС (ранее это разрешалось в течение 6 месяцев);

Использовать старое украинское водительское удостоверение, с надписями только на кириллице и без срока действия. В этом случае не нужно иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;

Пользоваться украинскими водительскими правами в случае истечения срока их действия (это актуально для удостоверений выданных начинающим водителям впервые на 2 года);

Получить временное (на период пребывания под защитой ЕС) удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или кражи украинских водительских прав без сдачи экзаменов. В этом случае достаточно провести проверку действительности прав, а также проверить водителя на соответствие стандартам физической и психической пригодности к управлению транспортом.

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