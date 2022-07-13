За авто без "шашечек" — штраф: в Раде предлагают усилить ответственность таксистов

Новый законопроект направлен против нелегальных извозчиков на машинах без каких-либо опознавательных знаков. Он предлагает ввести штрафы за отсутствие фонаря на крыше или "шашек" на боковинах авто.

В Украине снова пытаются упорядочить рынок такси. Группа депутатов зарегистрировала проект закона №7542, которым усиливается ответственность таксистов за нарушения ПДД.

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[ + – ] Штраф за нарушения небольшой — всего 51 гривна Фото: avtomagija.ua

Законопроект направлен, в первую очередь, против так называемых "грачей" – нелегальных извозчиков на авто без опознавательных знаков. Он вводит административную ответственность за перевозку пассажиров на автомобилях, не оборудованных надлежащим образом, а именно:

без опознавательного фонаря оранжевого цвета на крыше;

без сигнального фонаря красного и зеленого цвета в верхнем правом углу лобового стекла;

без так называемых "шашечек" на боковинах;

без таксометра в салоне.

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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что на данный момент в Кодексе Украины об админнарушениях предусмотрена ответственность только за отсутствие таксометра. Поэтому предлагается ввести наказание за несоответствие авто требованиям к такси в Украине, прописанным в ПДД.

Штраф длы таксистов за вышеперечисленные нарушения предлагают незначительный – три необлагаемых налогом минимума или 51 гривну. Впрочем, не исключено, что в ходе рассмотрения законопроекта в него могут быть внесены изменения, и эта сумма может вырасти.

Ранее Фокус сообщал, что в США беспилотные такси устроили пробку и заблокировали движение транспорта.