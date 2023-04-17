Звучат как дроны "Шахед": в Украине могут запретить некоторые автомобили

В Украине работают над законопроектом, который позволит запретить автомобили без глушителей. Они звучат как иранские дроны Shahed и могут пугать окружающих.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине могут запретить ездить на автомобилях без глушителей. Об этом он сообщил в эфире 24 Канала.

Автомобили без глушителей создают много шума и часто напоминают по звучанию иранские дроны Shahed. Из-за этого власти хотят избавиться от таких авто на украинских дорогах.

Подоляк отметил, что сейчас у полиции нет регламента, по которому они могут запрещать автомобили без глушителей. Соответствующий законопроект должен исправить эту проблему.

По словам советника главы ОП, в Украине все, что не запрещено — должно быть разрешено. Таких принципов придерживаются свободные демократические страны.

"Нардепы должны обсудить и проработать этот вопрос. Если такие авто действительно издают проблемные звуки, то нужно разработать законопроект, регламентирующий это", — сказал Подоляк.

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В Украине существенно вырос спрос на новые автомобили: самые популярные модели марта

Советник главы Офиса президента считает, что после создания законопроекта о запрете автомобилей без глушителей, все будет работать "как часы". Когда может появиться соответствующий регламент — неизвестно.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты изучили статистику регистраций подержанных автомобилей в Украине и определили самые популярные бренды и модели за март.