Новий законопроєкт допоможе здешевити автомобілі в Україні: що пропонують депутати

Депутати хочуть позбавити автомобілістів проходження зайвих процедур під час реєстрації транспортних засобів. Зміни зачеплять майже всі автомобілі, привезені з-за кордону.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується скасувати обов'язкову сертифікацію імпортних автомобілів. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Ініціаторами законопроєкту виступила група народних депутатів на чолі з Мар'яном Заблоцьким. Документ також передбачає зміни в процедурі сертифікації авто.

Що пропонує законопроєкт?

Сертифікація може стати необов'язковою для більшості автомобілів із інших країн Фото: Autocar

Якщо відповідний законопроєкт буде ухвалений, сертифікація стане необов'язковою для більшості автомобілів, привезених із інших країн. Це дозволить знизити середні ціни на авто.

Нині в Україні є технічні вимоги для транспортних засобів, які імпортують з-за кордону. Для перевірки проводиться процедура сертифікації, яка в середньому коштує 2500 грн.

Депутати запропонували визнавати сертифікати відповідності технічним регламентам, видані в країнах Європейського Союзу. Недійсними вважатимуться документи, отримані в Росії та Білорусі.

Також законопроєкт дозволить позбавити водіїв проходження додаткових процедур для розмитнення та реєстрації транспортних засобів. Достатньо надати документи про реєстрацію та право власності.

У результаті сертифікувати доведеться лише автомобілі, на які відсутні документи про реєстрацію. Серед них "списані" автомобілі з інших країн.

Що зміниться на ринку вживаних автомобілів?

В Україні можуть знизитися ціни на вживані автомобілі Фото: УНІАН/Максим Поліщук

Вимоги щодо екологічних стандартів залишаться без змін. В Україну можна буде ввозити легкові автомобілі не нижче Євро-2, а також вантажівки й автобуси не нижче Євро-5.

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Мар'ян Заблоцький зазначив, що ухвалення законопроєкту дозволить українцям заощадити десятки мільйонів доларів. Середня вартість імпортних автомобілів із пробігом знизиться мінімум на 100-200 доларів.

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