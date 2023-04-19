З яких країн українці привезли найбільше вживаних авто — статистика

Автомобілі з Європи залишалися найбільш популярними у березні. У березні українці витратили на авто з-за кордону 3,3 мільярда грн.

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В Україну з інших країн у березні імпортували 14,5 тисячі автомобілів з пробігом. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Експерти провели аналіз даних щодо імпорту уживаних легкових автомобілів в Україну за березень. Вони визначили, які країни були джерелами найбільшої кількості автомобілів та назвали їхню середню вартість.

З яких країн імпортували найбільше автомобілів за березень

В Україну за березень імпортували 14,5 тисячі легкових автомобілів з пробігом Фото: autoua.net

Автомобілі з Європи залишалися найбільш популярними в березні. Загалом було привезено 14,5 тисячі легкових автомобілів, з яких 75% (10,9 тисячі) були доставлені з країн Євросоюзу. Ще 21% авто (3 тисячі) було імпортовано з країн Америки. Усього 2% автомобілів (347) було доставлено з Великої Британії.

Найбільш популярним джерелом уживаних автомобілів стала Польща, з часткою 23% (3,3 тисячі). На другому місці розташувалася Німеччина, звідки було доставлено 20,3% авто (3 тисячі).

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США посіли третє місце з часткою 20,3% (2,9 тисячі). Інші країни, такі як Литва (4,8%, 703 авто) та Нідерланди (4,3%, 620 авто) також активно експортували автомобілі в Україну.

Топ 20 країн, з яких імпортували найбільше вживаних авто за березень:

Польща — 3 334 авто. Німеччина — 2 954 авто. США — 2 949 авто. Литва — 703 авто. Нідерланди — 620 авто. Естонія — 464 авто. Бельгія — 450 авто. Франція — 407 авто. Швейцарія — 388 авто. Норвегія — 383 авто. Велика Британія — 346 авто. Словаччина — 241 авто. Чехія — 211 авто. Словенія — 191 авто. Китай — 134 авто. Данія — 116 авто. Швеція — 110 авто. Південна Корея — 96 авто. Фінляндія — 74 авто. Угорщина — 63 авто.

Скільки українці витратили грошей на вживані автомобілі з-за кордону у березні

У березні українці витратили на вживані автомобілі з-за кордону 3,3 мільярда грн. Це близько 79 мільйонів доларів за сьогоднішнім обмінним курсом.

Найбільше витратили грошей на автомобілі із США (1,1 мільярда грн). На другому місці розташувалися польські авто. Вони коштували українцям 689,2 мільйона грн.

Третє місце дісталося автомобілям з Німеччини. Їхня сумарна вартість склала 429,8 мільйона грн.

Топ 15 країн, на автомобілі з яких витратили найбільше грошей за березень:

США — 1 077,7 млн ​​грн. Польща — 689,2 млн грн. Німеччина — 429,8 млн грн. Китай — 146,8 млн грн. Норвегія — 129,6 млн грн. Бельгія — 124,6 млн грн. Литва — 104,7 млн ​​грн. Словенія – 82,1 млн грн. Нідерланди — 75,6 млн грн. Естонія — 63,7 млн ​​грн. Словаччина – 52,9 млн грн. Франція — 49,4 млн грн. Швейцарія — 46,8 млн грн. Велика Британія — 40,1 млн грн. Південна Корея — 37,6 млн грн.

Середня вартість імпортних автомобілів з пробігом у березні

Найбільшим попитом серед українців користуються доступні моделі вартістю від 1 до 2 тисяч доларів. Вони становили 32,8% від загальної кількості розмитнених автомобілів у березні.

Усього 62,3% всіх автомобілів з інших країн коштували менше ніж 5 тисяч доларів. При цьому 82,9% авто коштували менше ніж 10 тисяч доларів.

У березні середня ціна на імпортний автомобіль з пробігом склала 6287 доларів. Це на 4,2% менше, ніж у лютому цього року.

В яких країнах найдешевші автомобілі з пробігом

З Китаю в Україну привозили найдорожчі автомобілі у березні. Їхня середня вартість склала 30,2 тисячі доларів. На другому місці розташувалася Угорщина із середньою ціною 16,1 тисячі доларів.

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Трійку лідерів замикає Грузія (13,7 тисячі доларів). Також дорогими були авто зі Словенії (11,8 тисячі доларів).

Топ 25 країн за середньою вартістю вживаних автомобілів:

Китай — 30 207 доларів. Угорщина — 16 074 доларів. Грузія — 13 771 долар. Словенія – 11 756 доларів. Південна Корея – 10 719 доларів. США — 9993 доларів. Австрія — 9655 доларів. Норвегія — 9250 доларів. Канада — 8350 доларів. Бельгія — 7570 доларів. Італія – 6 344 доларів. Словаччина – 6 006 доларів. Польща – 5 653 доларів. Данія — 4537 доларів. Швеція — 4469 доларів. Литва — 4071 долар. Німеччина — 3979 доларів. Естонія — 3757 доларів. Чехія — 3689 доларів. Нідерланди — 3334 доларів. Франція — 3320 доларів. Швейцарія — 3302 доларів. Фінляндія — 3240 доларів. Велика Британія — 3165 доларів. Латвія — 2669 доларів.

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