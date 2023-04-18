Названо найпопулярніші кросовери в Україні за 2023 рік
Кросовери додали в популярності останнім часом і стали найзатребуванішим класом авто в Україні. У сегменті нових машин їхня частка зросла до 84%.
Попит на кросовери в Україні постійно зростає. Автомобілі саме цього класу купують найбільше і їхня частка на ринку збільшується з року в рік. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting назвала найпопулярніші кросовери в Україні.
За перший квартал 2023 року частка нових кросоверів на ринку збільшилася на 20% і сягнула 84% (рік тому було 75,6%). У сегменті авто з пробігом зростання не таке стрімке – з 25,5 до 28%.
Найпопулярніший новий кросовер в Україні за 2023 рік – Renault Duster. До трійки найкращих несподівано увійшли електромобілі Volkswagen ID.4 та Honda M-NV.
Найпопулярніші нові кросовери в Україні:
- Renault Duster.
- Volkswagen ID.4.
- Honda M-NV.
- Suzuki Vitara.
- Hyundai Tucson.
- Mazda CX-5.
- Toyota RAV4.
- Toyota Land Cruiser Prado.
- Мерседес-бенз GLE.
- Skoda Kodiaq.
У сегменті вживаних автомобілів, пригнаних з-за кордону лідирує Nissan Qashqai. Друге місце – у Volkswagen Tiguan, а третє – у Audi Q5.
Які кросовери з пробігом найчастіше приганяють до України:
- Nissan Qashqai.
- Volkswagen Tiguan.
- Audi Q5.
- Nissan Rogue.
- Mitsubishi Outlander.
- Mazda CX-5.
- Honda CR-V.
- Ford Escape.
- Jeep Compass.
- Jeep Cherokee.
Примітно, що на внутрішньому ринку вживаних автомобілів – інші лідери. Найчастіше перепродують BMW X5, Mitsubishi Outlander та Toyota RAV4.
Найпопулярніші кросовери з пробігом на внутрішньому ринку:
- BMW X5.
- Mitsubishi Outlander.
- Toyota RAV4.
- Hyundai Tucson.
- Volkswagen Touareg.
- Nissan Qashqai.
- Hyundai Santa Fe.
- Kia Sportage.
- Toyota Land Cruiser Prado.
- ВАЗ-2121.
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