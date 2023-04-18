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Названо найпопулярніші кросовери в Україні за 2023 рік

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Фото: Motor Trend | Частка кросоверів на українському ринку постійно зростає

Кросовери додали в популярності останнім часом і стали найзатребуванішим класом авто в Україні. У сегменті нових машин їхня частка зросла до 84%.

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Попит на кросовери в Україні постійно зростає. Автомобілі саме цього класу купують найбільше і їхня частка на ринку збільшується з року в рік. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting назвала найпопулярніші кросовери в Україні.

За перший квартал 2023 року частка нових кросоверів на ринку збільшилася на 20% і сягнула 84% (рік тому було 75,6%). У сегменті авто з пробігом зростання не таке стрімке – з 25,5 до 28%.

Renault Duster, найпопулярніші кросовери, кросовери в Україні, нові кросовери, кросовери з пробігом Fullscreen
Renault Duster — найпопулярніший новий кросовер в Україні
Фото: Renault

Найпопулярніший новий кросовер в Україні за 2023 рік – Renault Duster. До трійки найкращих несподівано увійшли електромобілі Volkswagen ID.4 та Honda M-NV.

Найпопулярніші нові кросовери в Україні:

  1. Renault Duster.
  2. Volkswagen ID.4.
  3. Honda M-NV.
  4. Suzuki Vitara.
  5. Hyundai Tucson.
  6. Mazda CX-5.
  7. Toyota RAV4.
  8. Toyota Land Cruiser Prado.
  9. Мерседес-бенз GLE.
  10. Skoda Kodiaq.

У сегменті вживаних автомобілів, пригнаних з-за кордону лідирує Nissan Qashqai. Друге місце – у Volkswagen Tiguan, а третє – у Audi Q5.

Nissan Qashqai, найпопулярніші кросовери, кросовери в Україні, нові кросовери, кросовери з пробігом Fullscreen
Nissan Qashqai найчастіше приганяють з-за кордону
Фото: Nissan

Які кросовери з пробігом найчастіше приганяють до України:

  1. Nissan Qashqai.
  2. Volkswagen Tiguan.
  3. Audi Q5.
  4. Nissan Rogue.
  5. Mitsubishi Outlander.
  6. Mazda CX-5.
  7. Honda CR-V.
  8. Ford Escape.
  9. Jeep Compass.
  10. Jeep Cherokee.
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Примітно, що на внутрішньому ринку вживаних автомобілів – інші лідери. Найчастіше перепродують BMW X5, Mitsubishi Outlander та Toyota RAV4.

BMW X5, найпопулярніші кросовери, кросовери в Україні, нові кросовери, кросовери з пробігом Fullscreen
BMW X5
Фото: BMW

Найпопулярніші кросовери з пробігом на внутрішньому ринку:

  1. BMW X5.
  2. Mitsubishi Outlander.
  3. Toyota RAV4.
  4. Hyundai Tucson.
  5. Volkswagen Touareg.
  6. Nissan Qashqai.
  7. Hyundai Santa Fe.
  8. Kia Sportage.
  9. Toyota Land Cruiser Prado.
  10. ВАЗ-2121.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться новий флагманський кросовер Volvo EX90.

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