Названо найпопулярніші кросовери в Україні за 2023 рік

Кросовери додали в популярності останнім часом і стали найзатребуванішим класом авто в Україні. У сегменті нових машин їхня частка зросла до 84%.

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Попит на кросовери в Україні постійно зростає. Автомобілі саме цього класу купують найбільше і їхня частка на ринку збільшується з року в рік. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting назвала найпопулярніші кросовери в Україні.

За перший квартал 2023 року частка нових кросоверів на ринку збільшилася на 20% і сягнула 84% (рік тому було 75,6%). У сегменті авто з пробігом зростання не таке стрімке – з 25,5 до 28%.

Renault Duster — найпопулярніший новий кросовер в Україні Фото: Renault

Найпопулярніший новий кросовер в Україні за 2023 рік – Renault Duster. До трійки найкращих несподівано увійшли електромобілі Volkswagen ID.4 та Honda M-NV.

Найпопулярніші нові кросовери в Україні:

Renault Duster. Volkswagen ID.4. Honda M-NV. Suzuki Vitara. Hyundai Tucson. Mazda CX-5. Toyota RAV4. Toyota Land Cruiser Prado. Мерседес-бенз GLE. Skoda Kodiaq.

У сегменті вживаних автомобілів, пригнаних з-за кордону лідирує Nissan Qashqai. Друге місце – у Volkswagen Tiguan, а третє – у Audi Q5.

Nissan Qashqai найчастіше приганяють з-за кордону Фото: Nissan

Які кросовери з пробігом найчастіше приганяють до України:

Nissan Qashqai. Volkswagen Tiguan. Audi Q5. Nissan Rogue. Mitsubishi Outlander. Mazda CX-5. Honda CR-V. Ford Escape. Jeep Compass. Jeep Cherokee.

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Примітно, що на внутрішньому ринку вживаних автомобілів – інші лідери. Найчастіше перепродують BMW X5, Mitsubishi Outlander та Toyota RAV4.

BMW X5 Фото: BMW

Найпопулярніші кросовери з пробігом на внутрішньому ринку:

BMW X5. Mitsubishi Outlander. Toyota RAV4. Hyundai Tucson. Volkswagen Touareg. Nissan Qashqai. Hyundai Santa Fe. Kia Sportage. Toyota Land Cruiser Prado. ВАЗ-2121.

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