Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе: статистика продаж

В Европе стали чаще покупать полностью электрические автомобили. Они заняли более половины от всего рынка новых авто за первый квартал 2023 года.

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В Европе в первом квартале 2023 года заметно увеличились продажи новых электромобилей. Об этом сказано в отчете Jato Dynamics.

За первый квартал 2023 года объем полностью электрических моделей в Европе увеличился на 43% до более чем 219 000 единиц. Они составили более половины от всех проданных авто.

Всего в Европе за этот период зарегистрировали 3 220 806 новых авто. Это на 17% больше, чем за прошлый квартал.

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В европейских странах выросло количество полностью электрических моделей. Рейтинг продаж возглавил американский электрокроссовер Tesla Model Y.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Европе за первый квартал 2023 года:

Tesla Model Y — 71 683 авто. Dacia Sandero — 60 202 авто. Volkswagen T-Roc — 54 960 авто. Peugeot 208 — 53 336 авто. Opel/Vauxhall Corsa — 53 307 авто. Toyota Yaris Cross — 53 050 авто. Abarth/Fiat 500 — 45 598 авто. Dacia Duster — 45 310 авто. Renault Clio — 44 134 авто. Volkswagen Golf — 42 903 авто.

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