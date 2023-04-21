Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе: статистика продаж
В Европе стали чаще покупать полностью электрические автомобили. Они заняли более половины от всего рынка новых авто за первый квартал 2023 года.
В Европе в первом квартале 2023 года заметно увеличились продажи новых электромобилей. Об этом сказано в отчете Jato Dynamics.
За первый квартал 2023 года объем полностью электрических моделей в Европе увеличился на 43% до более чем 219 000 единиц. Они составили более половины от всех проданных авто.
Всего в Европе за этот период зарегистрировали 3 220 806 новых авто. Это на 17% больше, чем за прошлый квартал.
В европейских странах выросло количество полностью электрических моделей. Рейтинг продаж возглавил американский электрокроссовер Tesla Model Y.
ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Европе за первый квартал 2023 года:
- Tesla Model Y — 71 683 авто.
- Dacia Sandero — 60 202 авто.
- Volkswagen T-Roc — 54 960 авто.
- Peugeot 208 — 53 336 авто.
- Opel/Vauxhall Corsa — 53 307 авто.
- Toyota Yaris Cross — 53 050 авто.
- Abarth/Fiat 500 — 45 598 авто.
- Dacia Duster — 45 310 авто.
- Renault Clio — 44 134 авто.
- Volkswagen Golf — 42 903 авто.
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