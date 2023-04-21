В Україні різко зросли продажі електромобілів: найпопулярніші моделі за 2023 рік

За перший квартал 2023 року українці купили 2293 нові електромобілі. При цьому їхня частка на ринку склала 17,8%.

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В Україні вчетверо збільшилися продажі нових електромобілів за підсумками першого кварталу 2023 року. Про це повідомили на сайті AUTO-Consulting.

Загалом за перший квартал 2023 року українці купили 2293 нові електромобілі. За аналогічний період минулого року вдалося реалізувати лише 553 авто на електротязі.

Електричні моделі зайняли 17,8% ринку нових автомобілів в Україні. У минулому кварталі їхня частка становила лише 4,7%.

Бестселерами ринку залишаються електрокари Volkswagen. За перший квартал було куплено 990 таких авто.

Більшість електромобілів Nissan доставляють в Україну шляхом "сірого" імпорту. Офіційно українці придбали 17 нових електричних моделей японського бренду.

Також за перший квартал було куплено 466 компактних електрокросоверів Honda M-NV. Їх імпортували до України спеціалізовані на електромобілях "сірі" дилери.

Українці купили 155 нових електромобілів Tesla за перші три місяці 2023 року. Набагато більше електрокарів було імпортовано вже з пробігом.

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Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у Європі: статистика продажів

Топ 9 найпопулярніших електромобілів в Україні:

Volkswagen ID.4 — 865 авто. Nissan Leaf — 679 авто. Honda M-NV — 466 авто. Tesla Model 3 — 423 авто. Tesla Model Y — 267 авто. Tesla Model S — 204 авто. Volkswagen e-Golf — 183 авто. Renault Zoe — 163 авто. Volkswagen ID.6 — 139 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну з інших країн у березні імпортували 14,5 тисяч автомобілів з пробігом.