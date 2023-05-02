Продажи новых авто в Украине выросли в 4 раза: самые популярные марки и модели

В Украине продолжают расти продажи новых автомобилей, хотя до уровня 2021 года рынок еще не восстановился. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются кроссоверы.

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Авторынок Украины продемонстрировал серьезный рост в апреле. Всего за месяц продано 5160 новых легковых авто, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Столь стремительный рост обусловлен тем, в первые месяцы полномасштабного российского вторжения украинцы почти не покупали автомобили. Сейчас, несмотря на продолжение войны, авторынок Украины активизировался. В апреле было продано на 14% больше машин, чем в марте, однако это все равно почти на 49% меньше, чем в 2021 году.

Renault Duster остается лидером на рынке Фото: Renault

Лидеры рынка остаются прежними. Первое место остается за Toyota (805 проданных авто), а второе – за Renault (543 шт.). На третью позицию поднялись BMW (439 авто), а замыкают ТОП-5 Volkswagen (417 авто) и Skoda (393).

Самый популярный автомобиль в Украине – по-прежнему Renault Duster. За апрель продали 508 кроссоверов. Также пользовались спросом Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan Qashqai и BMW X1.

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Всего за 4 месяца 2023 года украинцы приобрели 16,4 тыс. новых легковых авто. Это на 32% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине существенно увеличился спрос на автомобили с пробегом.

Также мы писали, что в Украине резко выросли продажи электромобилей.