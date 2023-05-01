В Украине заметили новейший спортивный электрокроссовер Kia (фото)

Новый Kia EV6 — собрат кроссовера Hyundai Ioniq 5. Электромобиль оснащен 325-сильной установкой, а его запас хода превышает 500 км.

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В Украину привезли первый Kia EV6. Электрический кроссовер заметили в Киеве. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Kia EV6 – близкий родственник Hyundai Ioniq 5 и первый представитель нового семейства моделей, построенных на платформе E-GMP. Авто длиной 4,68 м сочетает в себе черты кроссовера и хэтчбека.

Новый Kia EV6 отличается стремительным дизайном с длинным изогнутым капотом, высокой оконной линией и покатой крышей. На фото попала версия GT Line с обвесом и 20-дюймовыми дисками.

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В салоне на передней панели установлены два дисплея. У электрокара два багажника – 490-литровый задний и 20-литровый передний.

Электромобиль Kia EV6 предложен в нескольких версиях. Конкретно этот кроссовер получил два мотора с суммарно отдачей 325 л. с. и 605 Нм. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,2 с, а его максимальная скорость ограничена на 185 км/ч. Батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 506 км.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Kia

Примечательно, что в линейке есть еще и сверхмощный 585-сильный Kia EV6 GT. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и развивает 260 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про старшего брата EV6 — новый флагманский электрокроссовер Kia EV9.

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