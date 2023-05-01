В Україні помітили найновіший спортивний електрокросовер Kia (фото)

Новий Kia EV6 — зібрання кросовера Hyundai Ioniq 5. Електромобіль оснащений 325-сильною установкою, а його запас ходу перевищує 500 км.

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Електромобіль Kia EV6 – близький родич Hyundai Ioniq 5 та перший представник нової родини моделей, побудованих на платформі E-GMP. Авто довжиною 4,68 м поєднує в собі риси кросовера та хетчбека.

Новий Kia EV6 відрізняється стрімким дизайном з довгим вигнутим капотом, високою віконною лінією та похилим дахом. На фото потрапила версія GT Line із обвісом та 20-дюймовими дисками.

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У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї. В електрокара два багажники – 490-літровий задній та 20-літровий передній.

Електромобіль Kia EV6 запропонований у кількох версіях. Саме цей кросовер отримав два мотори з сумарною віддачею 325 к. с. та 605 Нм. Він розганяється до 100 км/год за 5,2 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 185 км/год. Батарея ємністю 77 кВт∙год забезпечує запас ходу 506 км.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Kia

Цікаво, що в лінійці є ще й надпотужний 585-сильний Kia EV6 GT. Він розганяється до 100 км/год за 3,5 сек і розвиває 260 км/год.

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