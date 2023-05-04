В Україні можуть заборонити ввозити деякі автомобілі: перші подробиці

У Верховній Раді не хочуть допустити імпорт автомобілів, які не відповідають вимогам технічних регламентів. За словами депутатів, вони становитимуть загрозу для всіх учасників дорожнього руху.

Related video

У Верховній Раді запропонували встановити заборону на експлуатацію автомобілів без виданої в Україні сертифікації. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

У квітні було зареєстровано законопроєкт, яким пропонується скасувати обов'язкову сертифікацію імпортних автомобілів. Через це депутати стурбовані тим, що в Україні може різко збільшитися кількість авто, які не відповідають вимогам технічних регламентів.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що технічно несправні автомобілі становитимуть загрозу для всіх учасників дорожнього руху. Саме тому потрібна обов'язкова перевірка транспортних засобів, що імпортуються в Україну.

Важливо

В Україні встановили рекорд з продажу мікроавтобусів: названо найпопулярніші моделі

Депутати наголосили, що автомобілі, які ввозять в Україну з інших країн, часто мають незадовільний технічний стан. Через великий пробіг у них замінюють багато деталей, у тому числі й двигун, який може не відповідати вимогам щодо рівня шкідливих викидів.

Раніше Фокус писав, що в Україні у квітні встановили новий рекорд із продажу повністю електричних автомобілів.