В Украине могут запретить ввозить некоторые автомобили: первые подробности

В Верховной Раде не хотят допустить импорт автомобилей, которые не соответствуют требованиям технических регламентов. По словам депутатов, они будут представлять угрозу для всех участников дорожного движения.

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В Верховной Раде предложили установить запрет на эксплуатацию автомобилей без выданной в Украине сертификации. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

В апреле был зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить обязательную сертификацию импортных автомобилей. Из-за этого депутаты обеспокоены тем, что в Украине может резко увеличиться количество авто, которые не соответствуют требованиям технических регламентов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что технически неисправные автомобили будут представлять угрозу для всех участников дорожного движения. Именно поэтому требуется обязательная проверка транспортных средств, которые импортируются в Украину.

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Депутаты отметили, что автомобили, которые ввозят в Украину из других стран, часто имеют неудовлетворительное техническое состояние. Из-за большого пробега у них заменяют многие детали, в том числе и двигатель, который может не соответствовать требованиям по уровню вредных выбросов.

Ранее Фокус писал, что в Украине в апреле установили новый рекорд по продажам полностью электрических автомобилей.