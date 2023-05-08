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Авто

В Україні придбали рекордну кількість авто з пробігом: найпопулярніші моделі

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Фото: Renault | Renault Megane залишається бестселером на ринку імпортованих автомобілів з пробігом

У квітні було встановлено новий рекорд з купівлі імпортованих авто за рік. Середній вік таких автомобілів становив 11 років.

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За квітень 2023 року українці купили 15,3 тисячі автомобілів, які були імпортовані з інших країн. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

У квітні було встановлено новий рекорд з купівлі імпортованих авто. Цей показник майже на 8% більший, ніж у березні.

Бензинові моделі зайняли найбільшу частку в сегменті автомобілів, які були імпортовані з-за кордону. Також українці почали привозити більше електромобілів.

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Найпопулярніші типи імпортованих авто за квітень:

  • бензинові автомобілі — 45%;
  • дизельні автомобілі — 36%;
  • електромобілі — 11%;
  • автомобілі з ГБО – 5%;
  • гібриди — 3%.

За словами експертів, середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 11 років. Лідером у сегменті залишається модель Renault Megane.

Renault Megane Fullscreen
Renault Megane очолив рейтинг найпопулярніших моделей серед імпортованих авто
Фото: Renault

Топ 10 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто за квітень:

  1. Renault Megane — 1273 авто.
  2. Volkswagen Golf — 1180 авто.
  3. Skoda Octavia — 794 авто.
  4. Volkswagen Passat — 694 авто.
  5. Ford Focus — 377 авто.
  6. Nissan Leaf — 366 авто.
  7. Nissan Qashqai — 337 авто.
  8. Volkswagen Touran — 320 авто.
  9. Skoda Fabia — 277 авто.
  10. Audi A4 — 270 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі B-класу з пробігом в Україні.