Британці назвали найкращі вживані кросовери до $12 500 (фото)

До рейтингу увійшли 10 кросоверів до $12 500, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч плюсів, які подобаються їх власникам.

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Британські експерти назвали 10 найкращих кросоверів з пробігом за ціною до $12 500. Ці моделі мають безліч переваг перед іншими авто. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку кросоверів є безліч цікавих моделей, які приваблюють своєю практичністю і стильним дизайном. Проте вибрати автомобіль з пробігом не так і просто.

Експерти протестували десятки вживаних кросоверів, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони обрали 10 моделей, на які, на їхню думку, слід звернути увагу.

Важливо

Названі найнадійніші та найненадійніші автомобілі бізнес-класу віком до 20 років

Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $12 500:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai має багате оснащення та низьку витрату палива Фото: Nissan

Плюси:

хороша шумоізоляція;

багате оснащення;

низька витрата палива.

Мінуси:

низька надійність;

жорстка підвіска;

поганий задній огляд.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar відрізняється просторим інтер'єром Фото: Renault

Плюси:

просторий інтер'єр;

великий багажник;

тиха робота двигуна.

Мінуси:

низька якість збірки;

погана плавність роботи гальм;

жорстка підвіска.

8. Renault Captur

Renault Captur пропонує багате оснащення за бюджетний цінник Фото: Renault

Плюси:

практичний інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

низька якість збірки;

малопотужні двигуни;

мало місця для задніх пасажирів.

7. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis має просторий інтер'єр попри компактні габарити Фото: Suzuki

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

хороша маневреність.

Мінуси:

низька плавність ходу;

непередбачуване керування;

незручна мультимедійна система.

6. Skoda Yeti

Skoda Yeti доступний з безліччю двигунів на вибір Фото: Skoda

Плюси:

приємне керування;

просторий інтер'єр;

є потужні двигуни.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

низька плавність ходу;

незручні задні сидіння.

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5 має просторий інтер'єр Фото: Mazda

Плюси:

просторий інтер'єр;

приємне керування;

низька витрата палива.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

жорстка підвіска;

порожній інтер'єр.

4. Dacia/Renault Duster

Duster завоював величезну популярність в Україні Фото: Dacia

Плюси:

низька вартість авто;

просторий інтер'єр;

чудова прохідність повнопривідної версії.

Мінуси:

погане оснащення;

низька якість збірки інтер'єру;

низький рейтинг безпеки.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson має багате оснащення Фото: Hyundai

Плюси:

багате оснащення;

бюджетний цінник

Мінуси:

порожній інтер'єр;

жорстка підвіска;

висока витрата палива.

2. Kia Sportage

Kia Sportage відрізняється просторим салоном Фото: Kia

Плюси:

просторий та практичний інтер'єр;

бюджетний цінник;

приємне кермування.

Мінуси:

дизельний двигун працює шумно;

відсутність автоматичного екстреного гальмування на деяких версіях.

1. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara має приємне керування та просторий салон Фото: Suzuki

Плюси:

приємне керування;

просторий та практичний інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

﻿ високий рівень шкідливих викидів;

високий рівень шкідливих викидів; дизельний двигун працює шумно;

низька якість збірки інтер'єру.

Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів.