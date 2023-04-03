Названі найнадійніші та найненадійніші автомобілі бізнес-класу віком до 20 років

Експерти назвали 10 найнадійніших автомобілів бізнес-класу, які рідко стикаються з поломками. Також складено рейтинг моделей, від яких слід триматися якомога далі.

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Експерти назвали найнадійніші та найненадійніші уживані автомобілі бізнес-класу у віці від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали приблизно 25 тисяч власників автомобілів бізнес-класу з пробігом. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки дорого їм обходився ремонт.

До рейтингу увійшли 10 найнадійніших авто бізнес-класу та 10 найненадійніших моделей. Найкращі оцінки отримали автомобілі, у яких майже не виникало поломок.

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Топ 10 найнадійніших автомобілів бізнес-класу віком до 20 років:

10. Skoda Superb (дизель)

Дизельний Skoda Superb другого покоління поступається в надійності моделі наступного покоління Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 86,9%

Роки випуску: 2008 — 2015

Дизельна версія Skoda Superb другого покоління незначно поступається у надійності моделі наступного покоління. У 18% власників цього авто виникали поломки, переважно пов'язані з електронікою.

9. Skoda Superb (дизель)

Нова Skoda Superb має відмінну надійність Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 87,7%

Роки випуску: 2015 — наш час

Дизельний Skoda Superb третього покоління дешевший у ремонті, ніж попередня модель. Більшість поломок вдалося усунути дешевше ніж за 600 доларів.

8. Ford Mondeo

Ford Mondeo страждає від проблем із підвіскою Фото: Ford

Рейтинг надійності: 88,2%

Роки випуску: 2007 — 2014

Ford Mondeo має деякі проблеми з підвіскою. З такими поломками зіткнулися 19% власників моделі.

7. Volvo S60/V60

Volvo S60 рідко стикається з поломками Фото: Volvo

Рейтинг надійності: 90,7%

Роки випуску: 2010 — 2018

Седан Volvo S60 і універсал V60 мають непогану надійність. Тільки у 20% автомобілів були виявлені проблеми з кузовом і кондиціонером.

6. Jaguar X-Type

Jaguar X-Type був одним з найнадійніших автомобілів британського бренду Фото: Jaguar

Рейтинг надійності: 91,2%

Роки випуску: 2001 — 2010

Jaguar X-Type руйнує стереотипи щодо ненадійності британських авто. Єдиними проблемами моделі були кондиціонер, акумулятор, внутрішнє оздоблення, електроніка та підвіска.

5. BMW 3 Series (дизель)

Дизельний BMW 3 Series не такий надійний, як бензинова версія моделі Фото: BMW

Рейтинг надійності: 91,4%

Роки випуску: 2012 — 2019

Дизельний BMW 3 Series лише трохи поступається в надійності бензиновій версії моделі. Тільки у 16% автомобілів було виявлено поломки, пов'язані з електронікою та вихлопною системою.

4. Hyundai i40

Hyundai i40 майже не має проблем із надійністю Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 92,3%

Роки випуску: 2012 — 2020

Hyundai i40 має відмінну надійність. Лише 10% власників моделі повідомляли про поломки.

3. BMW 3 Series (бензин)

Бензиновий BMW 3 Series дешевша в обслуговуванні, ніж дизельна версія моделі Фото: BMW

Рейтинг надійності: 93,3%

Роки випуску: 2012 — 2019

Бензиновий BMW 3 Series рідше виходить з ладу, ніж дизельна версія моделі. Найпроблемнішим місцем моделі є електроніка.

2. Toyota Avensis

Toyota Avensis рідко потребує ремонту Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 95,6%

Роки випуску: 2009 — 2015

Toyota Avensis рідко стикається з поломками. Найчастіше проблеми виникають з електронікою та підвіскою.

1. Ford Mondeo

У Ford Mondeo зафіксовано найнижчий показник поломок Фото: Ford

Рейтинг надійності: 98,3%

Роки випуску: 2014 — 2022

Попри те, що виробництво Ford Mondeo у Європі було завершено у 2022 році, модель сподобалася багатьом автолюбителям за свою надійність. Тільки у 3% власників цього авто виникали поломки.

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Топ 10 найненадійніших автомобілів бізнес-класу віком до 20 років:

10. Mazda 6 (дизель)

Mazda 6 є однією з найненадійніших моделей японського бренду Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 73,8%

Роки випуску: 2013 — наш час

Дизельна версія Mazda 6 третього покоління має стильний дизайн, але далеко не найкращу надійність. У 29% автомобілів було виявлено поломки, пов'язані з гальмами, двигуном та електронікою.

9. Mazda 6 (дизель)

Дизельна Mazda 6 другого покоління страждає від проблем з електронікою та коробкою передач Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 71,8%

Роки випуску: 2007 — 2012

Друге покоління Mazda 6 також було не надійним, особливо дизельні версії. Головними проблемами виявилися збої в роботі електроніки та коробки передач.

9. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Дизельний Mercedes-Benz C-Class має безліч проблем Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 71,8%

Роки випуску: 2014 — 2021

Вартість ремонту дизельного Mercedes-Benz C-Class виявилася надто дорогою. Приблизно 44% власників моделі зіштовхнулися з несправностями.

7. BMW 3 Series (дизель)

У дизельного BMW 3 Series виявили безліч проблем Фото: BMW

Рейтинг надійності: 70,8%

Роки випуску: 2005 — 2012

Ще один дизельний автомобіль бізнес-класу увійшов до цього рейтингу. Дизельний BMW 3 Series виявився досить проблемним автомобілем. Головними недоліками залишаються поломки в гальмівній системі, електроніці та підвісці.

6. Audi A4

Audi A4 останнього покоління має більше проблем, ніж старі моделі Фото: Audi

Рейтинг надійності: 69,7%

Роки випуску: 2015 — наш час

Новий Audi A4 має більше проблем, ніж модель попереднього покоління. Майже 22% власників авто поскаржилися на поломки, пов'язані з підвіскою.

5. Volvo V70

У Volvo V70 часто виходять з ладу електроніка, кузов і двигун Фото: Volvo

Рейтинг надійності: 69,2%

Роки випуску: 2007 — 2016

Універсал Volvo V70 є дуже практичним автомобілем, але у нього є низка недоліків. Найчастіше з ладу виходять електроніка, кузов, двигун, вихлопна система та коробка передач.

4. Jaguar XE

Jaguar XE має проблеми з двигуном та електронікою Фото: Jaguar

Рейтинг надійності: 68,5%

Роки випуску: 2015 — наш час

Найкомпактніший седан Jaguar страждає від проблем з надійністю. З ладу часто виходять двигун та електроніка.

3. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat розчарував своєю надійністю Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 68,3%

Роки випуску: 2005 — 2015

У 40% Volkswagen Passat було виявлено поломки. Основними проблемами є збої в роботі електроніки, двигуна та підвіски.

2. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Дизельний Mercedes-Benz C-Class третього покоління часто страждає від поломок Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 67,5%

Роки випуску: 2007 — 2014

Дизельний Mercedes-Benz C-Class третього покоління неймовірно дорогий в обслуговуванні. Часто вартість ремонту становила майже 2 000 доларів.

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1. Mercedes-Benz C-Class (бензин)

Бензиновий Mercedes-Benz C-Class надто дорогий в обслуговуванні Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 54,9%

Роки випуску: 2014 — 2021

Бензиновий Mercedes-Benz C-Class четвертого покоління часто стикається з поломками. Ремонт є не лише дорогим, а й займає багато часу.

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