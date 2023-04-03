Названі найнадійніші та найненадійніші автомобілі бізнес-класу віком до 20 років
Експерти назвали 10 найнадійніших автомобілів бізнес-класу, які рідко стикаються з поломками. Також складено рейтинг моделей, від яких слід триматися якомога далі.
Експерти назвали найнадійніші та найненадійніші уживані автомобілі бізнес-класу у віці від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали приблизно 25 тисяч власників автомобілів бізнес-класу з пробігом. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки дорого їм обходився ремонт.
До рейтингу увійшли 10 найнадійніших авто бізнес-класу та 10 найненадійніших моделей. Найкращі оцінки отримали автомобілі, у яких майже не виникало поломок.
Топ 10 найнадійніших автомобілів бізнес-класу віком до 20 років:
10. Skoda Superb (дизель)
Рейтинг надійності: 86,9%
Роки випуску: 2008 — 2015
Дизельна версія Skoda Superb другого покоління незначно поступається у надійності моделі наступного покоління. У 18% власників цього авто виникали поломки, переважно пов'язані з електронікою.
9. Skoda Superb (дизель)
Рейтинг надійності: 87,7%
Роки випуску: 2015 — наш час
Дизельний Skoda Superb третього покоління дешевший у ремонті, ніж попередня модель. Більшість поломок вдалося усунути дешевше ніж за 600 доларів.
8. Ford Mondeo
Рейтинг надійності: 88,2%
Роки випуску: 2007 — 2014
Ford Mondeo має деякі проблеми з підвіскою. З такими поломками зіткнулися 19% власників моделі.
7. Volvo S60/V60
Рейтинг надійності: 90,7%
Роки випуску: 2010 — 2018
Седан Volvo S60 і універсал V60 мають непогану надійність. Тільки у 20% автомобілів були виявлені проблеми з кузовом і кондиціонером.
6. Jaguar X-Type
Рейтинг надійності: 91,2%
Роки випуску: 2001 — 2010
Jaguar X-Type руйнує стереотипи щодо ненадійності британських авто. Єдиними проблемами моделі були кондиціонер, акумулятор, внутрішнє оздоблення, електроніка та підвіска.
5. BMW 3 Series (дизель)
Рейтинг надійності: 91,4%
Роки випуску: 2012 — 2019
Дизельний BMW 3 Series лише трохи поступається в надійності бензиновій версії моделі. Тільки у 16% автомобілів було виявлено поломки, пов'язані з електронікою та вихлопною системою.
4. Hyundai i40
Рейтинг надійності: 92,3%
Роки випуску: 2012 — 2020
Hyundai i40 має відмінну надійність. Лише 10% власників моделі повідомляли про поломки.
3. BMW 3 Series (бензин)
Рейтинг надійності: 93,3%
Роки випуску: 2012 — 2019
Бензиновий BMW 3 Series рідше виходить з ладу, ніж дизельна версія моделі. Найпроблемнішим місцем моделі є електроніка.
2. Toyota Avensis
Рейтинг надійності: 95,6%
Роки випуску: 2009 — 2015
Toyota Avensis рідко стикається з поломками. Найчастіше проблеми виникають з електронікою та підвіскою.
1. Ford Mondeo
Рейтинг надійності: 98,3%
Роки випуску: 2014 — 2022
Попри те, що виробництво Ford Mondeo у Європі було завершено у 2022 році, модель сподобалася багатьом автолюбителям за свою надійність. Тільки у 3% власників цього авто виникали поломки.Важливо
Топ 10 найненадійніших автомобілів бізнес-класу віком до 20 років:
10. Mazda 6 (дизель)
Рейтинг надійності: 73,8%
Роки випуску: 2013 — наш час
Дизельна версія Mazda 6 третього покоління має стильний дизайн, але далеко не найкращу надійність. У 29% автомобілів було виявлено поломки, пов'язані з гальмами, двигуном та електронікою.
9. Mazda 6 (дизель)
Рейтинг надійності: 71,8%
Роки випуску: 2007 — 2012
Друге покоління Mazda 6 також було не надійним, особливо дизельні версії. Головними проблемами виявилися збої в роботі електроніки та коробки передач.
9. Mercedes-Benz C-Class (дизель)
Рейтинг надійності: 71,8%
Роки випуску: 2014 — 2021
Вартість ремонту дизельного Mercedes-Benz C-Class виявилася надто дорогою. Приблизно 44% власників моделі зіштовхнулися з несправностями.
7. BMW 3 Series (дизель)
Рейтинг надійності: 70,8%
Роки випуску: 2005 — 2012
Ще один дизельний автомобіль бізнес-класу увійшов до цього рейтингу. Дизельний BMW 3 Series виявився досить проблемним автомобілем. Головними недоліками залишаються поломки в гальмівній системі, електроніці та підвісці.
6. Audi A4
Рейтинг надійності: 69,7%
Роки випуску: 2015 — наш час
Новий Audi A4 має більше проблем, ніж модель попереднього покоління. Майже 22% власників авто поскаржилися на поломки, пов'язані з підвіскою.
5. Volvo V70
Рейтинг надійності: 69,2%
Роки випуску: 2007 — 2016
Універсал Volvo V70 є дуже практичним автомобілем, але у нього є низка недоліків. Найчастіше з ладу виходять електроніка, кузов, двигун, вихлопна система та коробка передач.
4. Jaguar XE
Рейтинг надійності: 68,5%
Роки випуску: 2015 — наш час
Найкомпактніший седан Jaguar страждає від проблем з надійністю. З ладу часто виходять двигун та електроніка.
3. Volkswagen Passat
Рейтинг надійності: 68,3%
Роки випуску: 2005 — 2015
У 40% Volkswagen Passat було виявлено поломки. Основними проблемами є збої в роботі електроніки, двигуна та підвіски.
2. Mercedes-Benz C-Class (дизель)
Рейтинг надійності: 67,5%
Роки випуску: 2007 — 2014
Дизельний Mercedes-Benz C-Class третього покоління неймовірно дорогий в обслуговуванні. Часто вартість ремонту становила майже 2 000 доларів.Важливо
1. Mercedes-Benz C-Class (бензин)
Рейтинг надійності: 54,9%
Роки випуску: 2014 — 2021
Бензиновий Mercedes-Benz C-Class четвертого покоління часто стикається з поломками. Ремонт є не лише дорогим, а й займає багато часу.
Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найнадійніші сучасні кросовери.