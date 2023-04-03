Названы самые надежные и самые ненадежные автомобили бизнес-класса возрастом до 20 лет

Эксперты назвали 10 самых надежных автомобилей бизнес-класса, которые редко сталкиваются с поломками. Также составлен рейтинг моделей, от которых следует держаться подальше.

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Эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные подержанные автомобили бизнес-класса в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили около 25 000 владельцев автомобилей бизнес-класса с пробегом. Водители рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто и насколько дорого им обходился ремонт.

В рейтинг вошли 10 самых надежных авто бизнес-класса и 10 самых ненадежных моделей. Лучшие оценки получили автомобили, у которых почти не возникало поломок.

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ТОП-10 самых надежных автомобилей бизнес-класса в возрасте до 20 лет:

10. Skoda Superb (дизель)

Дизельный Skoda Superb второго поколения уступает в надежности модели следующего поколения Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 86,9%

Годы выпуска: 2008 — 2015

Дизельная версия Skoda Superb второго поколения незначительно уступает в надежности модели следующего поколения. Всего у 18% владельцев этого авто возникали поломки, в основном связанные с электроникой.

9. Skoda Superb (дизель)

Новая Skoda Superb обладает отличной надежностью Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 87,7%

Годы выпуска: 2015 — наше время

Дизельный Skoda Superb третьего поколения более дешевый в ремонте, чем предыдущая модель. Многие поломки удалось устранить менее чем за 600 долларов.

8. Ford Mondeo

Ford Mondeo страдает от проблем с подвеской Фото: Ford

Рейтинг надежности: 88,2%

Годы выпуска: 2007 — 2014

У Ford Mondeo есть некоторые проблемы с подвеской. С такими поломками столкнулись 19% владельцев модели.

7. Volvo S60/V60

Volvo S60 редко сталкивается с поломками Фото: Volvo

Рейтинг надежности: 90,7%

Годы выпуска: 2010 — 2018

Седан Volvo S60 и универсал V60 обладают неплохой надежностью. Только у 20% автомобилей были обнаружены проблемы с кузовом и кондиционером.

6. Jaguar X-Type

Jaguar X-Type был одним из самых надежных автомобилей британского бренда Фото: Jaguar

Рейтинг надежности: 91,2%

Годы выпуска: 2001 — 2010

Jaguar X-Type разрушает стереотипы о ненадежности британских авто. Единственными проблемами модели были кондиционер, аккумулятор, внутренняя отделка, электроника и подвеска.

5. BMW 3 Series (дизель)

Дизельный BMW 3 Series не такой надежный, как бензиновая версия модели Фото: BMW

Рейтинг надежности: 91,4%

Годы выпуска: 2012 — 2019

Дизельный BMW 3 Series лишь незначительно уступает в надежности бензиновой версии модели. Только у 16% автомобилей были обнаружены поломки, связанные с электроникой и выхлопной системой.

4. Hyundai i40

У Hyundai i40 почти нет проблем с надежностью Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 92,3%

Годы выпуска: 2012 — 2020

Hyundai i40 обладает отличной надежностью. Только 10% владельцев модели сообщали о поломках.

3. BMW 3 Series (бензин)

Бензиновый BMW 3 Series более дешевая в обслуживании, чем дизельная версия модели Фото: BMW

Рейтинг надежности: 93,3%

Годы выпуска: 2012 — 2019

Бензиновый BMW 3 Series реже выходит из строя, чем дизельная версия модели. Самым проблемным местом модели является электроника.

2. Toyota Avensis

Toyota Avensis редко нуждается в ремонте Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 95,6%

Годы выпуска: 2009 — 2015

Toyota Avensis редко сталкивается с поломками. Чаще всего проблемы возникают с электроникой и подвеской.

1. Ford Mondeo

У Ford Mondeo зафиксирован самый низкий показатель поломок Фото: Ford

Рейтинг надежности: 98,3%

Годы выпуска: 2014 — 2022

Несмотря на то, что производство Ford Mondeo в Европе было завершено в 2022 году, модель понравилась многим автолюбителям за свою надежность. Только у 3% владельцев этого авто возникали поломки.

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ТОП-10 самых ненадежных автомобилей бизнес-класса в возрасте до 20 лет:

10. Mazda 6 (дизель)

Mazda 6 является одной из самых ненадежных моделей японского бренда Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 73,8%

Годы выпуска: 2013 — наше время

Дизельная версия Mazda 6 третьего поколения обладает стильным дизайном, но далеко не лучшей надежностью. У 29% автомобилей были обнаружены поломки, связанные с тормозами, двигателем и электроникой.

9. Mazda 6 (дизель)

Дизельная Mazda 6 второго поколения страдает от проблем с электроникой и коробкой передач Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 71,8%

Годы выпуска: 2007 — 2012

Второе поколение Mazda 6 также было не самым надежным, особенно дизельные версии. Главными проблемами оказались сбои в работе электроники и коробки передач.

9. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

У дизельного Mercedes-Benz C-Class есть множество проблем Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 71,8%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Стоимость ремонта дизельного Mercedes-Benz C-Class оказалась слишком дорогой. Около 44% владельцев модели столкнулись с неисправностями.

7. BMW 3 Series (дизель)

У дизельного BMW 3 Series обнаружили множество проблем Фото: BMW

Рейтинг надежности: 70,8%

Годы выпуска: 2005 — 2012

Еще один дизельный автомобиль бизнес-класса вошел в этот рейтинг. Дизельный BMW 3 Series оказался довольно проблемным автомобилем. Главными недостатками остаются поломки в тормозной системе, электронике и подвеске.

6. Audi A4

Audi A4 последнего поколения имеет больше проблем, чем старые модели Фото: Audi

Рейтинг надежности: 69,7%

Годы выпуска: 2015 — наше время

Новый Audi A4 имеет больше проблем, чем модель предыдущего поколения. Около 22% владельцев авто пожаловались на поломки, в основном связанные с подвеской.

5. Volvo V70

У Volvo V70 часто выходят из строя электроника, кузов и двигатель Фото: Volvo

Рейтинг надежности: 69,2%

Годы выпуска: 2007 — 2016

Универсал Volvo V70 является очень практичным автомобилем, но у него есть целый ряд недостатков. Чаще всего из строя выходят электроника, кузов, двигатель, выхлопная система и коробка передач.

4. Jaguar XE

Jaguar XE имеет проблемы с двигателем и электроникой Фото: Jaguar

Рейтинг надежности: 68,5%

Годы выпуска: 2015 — наше время

Самый компактный седан Jaguar страдает от проблем с надежностью. Из строя часто выходят двигатель и электроника.

3. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat разочаровал своей надежностью Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 68,3%

Годы выпуска: 2005 — 2015

У 40% Volkswagen Passat были обнаружены поломки. Основными проблемами являются сбои в работе электроники, двигателя и подвески.

2. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Дизельный Mercedes-Benz C-Class третьего поколения часто страдает от поломок Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 67,5%

Годы выпуска: 2007 — 2014

Дизельный Mercedes-Benz C-Class третьего поколения невероятно дорогой в обслуживании. Часто стоимость ремонт составляла почти 2000 долларов.

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1. Mercedes-Benz C-Class (бензин)

Бензиновый Mercedes-Benz C-Class слишком дорогой в обслуживании Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 54,9%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Бензиновый Mercedes-Benz C-Class четвертого поколения часто сталкивается с поломками. Ремонт является не только дорогим, но и занимает много времени.

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