Американцы назвали самые надежные современные кроссоверы (фото)

Представленные в рейтинге кроссоверы редко выходят из строя. Эксперты отметили преимущества и недостатки этих моделей.

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Американские эксперты проанализировали данные о поломках современных кроссоверов и выделили самые надежные модели. Рейтинг опубликовали на сайте Consumer Reports.

Эксперты брали во внимание только те кроссоверы, которые сейчас доступны на североамериканском рынке. Все представленные модели имеют минимальное количество поломок за последний год эксплуатации.

Важно

Названы самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет (фото)

Самые надежные современные кроссоверы:

Mazda CX-9

Mazda CX-9 облдает отличной экономичностью Фото: Mazda

Большой семиместный кроссовер Mazda CX-9 является одним из самых экономичных автомобилей в своем классе. Эксперты отметили, что модель не впечатляет своей динамикой, но имеет приятное управление.

Главной проблемой Mazda CX-9 остается электроника. Чаще всего из строя выходят камеры и датчики.

Lincoln Corsair

У Lincoln Corsair есть некоторые проблемы с электроникой Фото: Lincoln

Lincoln Corsair основан на той же платформе, что и Ford Escape. Он более роскошный, чем соплатформенный кроссовер.

Эксперты заявили, что Lincoln Corsair обладает отличной надежностью. Несмотря на это у кроссовера есть проблемы с электроникой. Датчики, камеры и информационно-развлекательная система ломаются чаще всего.

Lexus GX

Lexus GX оказался невероятно надежным внедорожником Фото: Lexus

Большой роскошный внедорожник Lexus GX набрала очень высокий рейтинг надежности. Модель неэкономичная, но может похвастаться высоким качеством сборки.

Единственная проблема, о которой сообщали владельцы — электроника. Информационно-развлекательная система является одной из причин для беспокойства.

Lexus NX Hybrid

Гибридный Lexus NX не доставляет проблем своим владельцам Фото: Lexus

Lexus NX Hybrid редко страдает от поломок. Модель оснащается надежным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который дополнен электромоторами.

У модели нет существенных недостатков по надежности. В основном владельцы сталкивались с падением мощности во время вождения.

Subaru Forester

Subaru Forester имеет проблемы с электроникой Фото: Subaru

Subaru Forester зарекомендовал себя как экономичный и практичный кроссовер. Модель также обладает неплохой надежностью.

Владельцы Subaru Forester поделились, что часто сталкивались с проблемами, связанными с электроникой. Чаще всего из строя выходили датчики и камеры авто.

Lincoln Nautilus

У Lincoln Nautilus один из самых низких уровней шума в салоне в своем классе Фото: Lincoln

Lincoln Nautilus отличается своей экономичностью и низким уровнем шума. В этом заслуга технологичного 2,7-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом.

Единственные проблемы, о которых рассказали владельцы модели, касались лакокрасочного покрытия. Из-за этого кузов со временем начинает страдать от коррозии.

Lexus RX Hybrid

У Lexus RX есть проблемы с топливной системой Фото: Lexus

Гибридная версия кроссовера Lexus RX получила высокий балл за свою надежность. Под капотом установлен 3,5-литровый атмосферный двигатель V6, который работает в паре с тремя электромоторами.

Топливная система кроссовера выходит из строя чаще всего. В некоторых случаях это приводит к остановке двигателя.

Acura RDX

Acura RDX отличается неплохой управляемостью и хорошей сборкой Фото: Acura

Acura RDX оказался экономичным и быстрым кроссовером. Эксперты также отметили неплохую управляемость и сборку авто.

У кроссовера есть некоторые недостатки, которые касаются электроники и трансмиссии. Коробка передач иногда работает некорректно.

Lexus NX

Бензиновый Lexus NX такой же надежный, как и гибридная версия модели Фото: Lexus

Бензиновая версия Lexus NX оказалась такой же надежной, как и гибрид. Помимо этого порадовал низкий расход топлива.

Самой распространенной проблемой модели остается не самая лучшая сборка. Иногда кузовные детали могли издавать неприятные звуки при езде.

Ford Escape Hybrid

Ford Escape имеет некоторые проблемы со сборкой салона Фото: Ford

Гибридный Ford Escape похвалили за неплохие динамические характеристики и экономичность. Двигатель может задействовать только два цилиндра из четырех для снижения расхода топлива.

Важно

Названы самые надежные большие кроссоверы в возрасте до 5 лет

Главной проблемой автомобиля стала далеко не лучшая сборка салона. Внутри плохая шумоизоляция, а внутренняя отделка часто ломается.

Ранее Фокус писал, что Китайская сеть качества автомобилей назвала самые надежные автобренды Китая по итогам 2022 года.