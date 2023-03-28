Американці назвали найнадійніші сучасні кросовери (фото)

Представлені в рейтингу кросовери рідко виходять з ладу. Експерти відзначили переваги та недоліки цих моделей.

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Американські експерти проаналізували дані про поломки сучасних кросоверів і виділили найнадійніші моделі. Рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.

Експерти брали до уваги лише ті кросовери, які зараз доступні на північноамериканському ринку. Усі представлені моделі мають мінімальну кількість поломок за останній рік експлуатації.

Важливо

Названі найнадійніші кросовери віком до 5 років (фото)

Найнадійніші сучасні кросовери:

Mazda CX-9

Mazda CX-9 має відмінну економічність Фото: Mazda

Великий семимісний кросовер Mazda CX-9 є одним з найекономічніших автомобілів у своєму класі. Експерти зазначили, що модель не вражає своєю динамікою, але має приємне керування.

Головною проблемою Mazda CX-9 залишається електроніка. Найчастіше з ладу виходять камери та датчики.

Lincoln Corsair

У Lincoln Corsair є деякі проблеми з електронікою Фото: Lincoln

Lincoln Corsair заснований на тій самій платформі, що і Ford Escape. Він більш розкішний, ніж соплатформенний кросовер.

Експерти заявили, що Lincoln Corsair має відмінну надійність. Попри це, у кросовера є проблеми з електронікою. Датчики, камери та інформаційно-розважальна система ламаються найчастіше.

Lexus GX

Lexus GX виявився неймовірно надійним позашляховиком Фото: Lexus

Великий розкішний позашляховик Lexus GX набрав дуже високий рейтинг надійності. Модель неекономічна, але може похвалитися високою якістю зібрки.

Єдина проблема, про яку повідомляли власники — електроніка. Інформаційно-розважальна система є однією з причин занепокоєння.

Lexus NX Hybrid

Гібридний Lexus NX не завдає проблем своїм власникам Фото: Lexus

Lexus NX Hybrid рідко страждає від поломок. Модель оснащується надійним 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який доповнений електромоторами.

У моделі немає істотних недоліків щодо надійності. Здебільшого власники стикалися з падінням потужності під час водіння.

Subaru Forester

Subaru Forester має проблеми з електронікою Фото: Subaru

Subaru Forester зарекомендував себе як економічний та практичний кросовер. Модель також має непогану надійність.

Власники Subaru Forester поділилися, що часто стикалися з проблемами, пов'язаними з електронікою. Найчастіше з ладу виходили датчики та камери авто.

Lincoln Nautilus

У Lincoln Nautilus один з найнижчих рівнів шуму в салоні у своєму класі Фото: Lincoln

Lincoln Nautilus відрізняється своєю економічністю та низьким рівнем шуму. У цьому нагорода технологічного 2,7-літрового двигуна V6 з подвійним турбонаддувом.

Єдині проблеми, про які розповіли власники моделі, стосувалися лакофарбового покриття. Через це кузов згодом починає страждати від корозії.

Lexus RX Hybrid

Lexus RX має проблеми з паливною системою Фото: Lexus

Гібридна версія кросовера Lexus RX отримала найвищий бал за свою надійність. Під капотом встановлений 3,5-літровий атмосферний двигун V6, який працює у парі з трьома електромоторами.

Паливна система кросовера виходить з ладу найчастіше. У деяких випадках це призводить до зупинки двигуна.

Acura RDX

Acura RDX відрізняється непоганою керованістю та збіркою Фото: Acura

Acura RDX виявився економічним та швидким кросовером. Експерти також відзначили непогану керованість та збірку авто.

У кросовера є деякі недоліки, які стосуються електроніки та трансмісії. Коробка передач інколи працює некоректно.

Lexus NX

Бензиновий Lexus NX такий же надійний, як і гібридна версія моделі Фото: Lexus

Бензинова версія Lexus NX виявилася такою ж надійною, як і гібрид. Крім цього порадувала низька витрата палива.

Найпоширенішою проблемою моделі залишається не найкраща збірка. Іноді кузовні деталі могли видавати неприємні звуки під час їзди.

Ford Escape Hybrid

Ford Escape має деякі проблеми зі збіркою салону Фото: Ford

Гібридний Ford Escape похвалили за непогані динамічні характеристики та економічність. Двигун може використовувати лише два циліндри з чотирьох для зниження витрати палива.

Важливо

Названі найнадійніші великі кросовери віком до 5 років

Головною проблемою автомобіля стало далеко не найкраща збірка салону. Всередині погана шумоізоляція, а внутрішнє оздоблення часто ламається.

Раніше Фокус писав, що Китайська мережа якості автомобілів назвала найнадійніші автобренди Китаю за підсумками 2022 року.