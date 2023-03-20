Експерти назвали найнадійніші китайські автомобілі

У Китаї назвали найнадійніші автобренди за 2022 рік. Список розділили для авто з двигуном внутрішнього згоряння й електромобілів.

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Китайська мережа якості автомобілів назвала найнадійніші автобренди Китаю за підсумками 2022 року. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

До рейтингу увійшли не лише окремі китайські бренди, а й спільні підприємства з іншими концернами. Усього список розділили на дві частини — для авто з двигуном внутрішнього згоряння та для електромобілів.

Найненадійнішим автобрендом 2022 року в Китаї стала SAIC Skoda. Трохи кращі справи у BAIC, Chery Jetour, Beijing Mercedes-Benz, Beijing Hyundai, Chery Exeed, Changan Mazda, Kaiyi, FAW Bestune і Chery.

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Найкращим у рейтингу автомобілів із ДВС стала Dongfeng-Honda. Бренд назвали найнадійнішим серед автовиробників Китаю у 2022 році. FAW-Volkswagen, GAC-Mitsubishi та Volvo розділили друге місце за надійністю.

Топ 10 найнадійніших автобрендів Китаю у 2022 році (ДВС):

На підприємстві Dongfeng-Honda випускають кросовер Honda HR-V Фото: Honda

Dongfeng-Honda FAW-Volkswagen GAC-Mitsubishi Volvo Hongqi Dongfeng-Fengguang GAC-Toyota Cadillac FAW-Toyota FAW-Audi

Топ 10 найнадійніших автобрендів Китаю у 2022 році (електромобілі):

GAC Aion випускають безліч повністю електричних моделей Фото: CarNewsChina

GAC Aion Arcfox BYD Geely Geometry Neta Feifan NIO Voyah Weltmeister Hycan

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