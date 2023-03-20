Експерти назвали найнадійніші китайські автомобілі
У Китаї назвали найнадійніші автобренди за 2022 рік. Список розділили для авто з двигуном внутрішнього згоряння й електромобілів.
Китайська мережа якості автомобілів назвала найнадійніші автобренди Китаю за підсумками 2022 року. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.
До рейтингу увійшли не лише окремі китайські бренди, а й спільні підприємства з іншими концернами. Усього список розділили на дві частини — для авто з двигуном внутрішнього згоряння та для електромобілів.
Найненадійнішим автобрендом 2022 року в Китаї стала SAIC Skoda. Трохи кращі справи у BAIC, Chery Jetour, Beijing Mercedes-Benz, Beijing Hyundai, Chery Exeed, Changan Mazda, Kaiyi, FAW Bestune і Chery.
Найкращим у рейтингу автомобілів із ДВС стала Dongfeng-Honda. Бренд назвали найнадійнішим серед автовиробників Китаю у 2022 році. FAW-Volkswagen, GAC-Mitsubishi та Volvo розділили друге місце за надійністю.
Топ 10 найнадійніших автобрендів Китаю у 2022 році (ДВС):
- Dongfeng-Honda
- FAW-Volkswagen
- GAC-Mitsubishi
- Volvo
- Hongqi
- Dongfeng-Fengguang
- GAC-Toyota
- Cadillac
- FAW-Toyota
- FAW-Audi
Топ 10 найнадійніших автобрендів Китаю у 2022 році (електромобілі):
- GAC Aion
- Arcfox
- BYD
- Geely Geometry
- Neta
- Feifan
- NIO
- Voyah
- Weltmeister
- Hycan
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