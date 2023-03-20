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Авто

Експерти назвали найнадійніші китайські автомобілі

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Фото: CarNewsChina | Преміальний Hongqi увійшов до рейтингу найнадійніших автобрендів Китаю

У Китаї назвали найнадійніші автобренди за 2022 рік. Список розділили для авто з двигуном внутрішнього згоряння й електромобілів.

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Китайська мережа якості автомобілів назвала найнадійніші автобренди Китаю за підсумками 2022 року. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

До рейтингу увійшли не лише окремі китайські бренди, а й спільні підприємства з іншими концернами. Усього список розділили на дві частини — для авто з двигуном внутрішнього згоряння та для електромобілів.

Найненадійнішим автобрендом 2022 року в Китаї стала SAIC Skoda. Трохи кращі справи у BAIC, Chery Jetour, Beijing Mercedes-Benz, Beijing Hyundai, Chery Exeed, Changan Mazda, Kaiyi, FAW Bestune і Chery.

Важливо
Названі найнадійніші та найненадійніші сімейні авто у віці до 5 років
Названі найнадійніші та найненадійніші сімейні авто у віці до 5 років

Найкращим у рейтингу автомобілів із ДВС стала Dongfeng-Honda. Бренд назвали найнадійнішим серед автовиробників Китаю у 2022 році. FAW-Volkswagen, GAC-Mitsubishi та Volvo розділили друге місце за надійністю.

Топ 10 найнадійніших автобрендів Китаю у 2022 році (ДВС):

Honda HR-V Fullscreen
На підприємстві Dongfeng-Honda випускають кросовер Honda HR-V
Фото: Honda
  1. Dongfeng-Honda
  2. FAW-Volkswagen
  3. GAC-Mitsubishi
  4. Volvo
  5. Hongqi
  6. Dongfeng-Fengguang
  7. GAC-Toyota
  8. Cadillac
  9. FAW-Toyota
  10. FAW-Audi

Топ 10 найнадійніших автобрендів Китаю у 2022 році (електромобілі):

GAC Aion Y Plus Fullscreen
GAC Aion випускають безліч повністю електричних моделей
Фото: CarNewsChina
  1. GAC Aion
  2. Arcfox
  3. BYD
  4. Geely Geometry
  5. Neta
  6. Feifan
  7. NIO
  8. Voyah
  9. Weltmeister
  10. Hycan

Раніше Фокус писав, що в Китаї показали новий спортивний гібридний кросовер Lynk & Co 08, створений спільними зусиллями Geely та Volvo.