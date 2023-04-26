Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року
У 2023 році алгоритм оцінки безпеки під час краш-тестів IIHS був ускладнений. Тому більшість автомобілів провалили випробування.
Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів. Про це повідомили на сайті Driving.
У 2023 році алгоритм оцінки безпеки під час краш-тестів IIHS був ускладнений. Через це більшість автомобілів, які минулого року вважалися безпечними, провалили випробування.
Також цьогоріч додали категорії Top Safety Pick та Pick+. Вони дістаються лише моделям із найвищою оцінкою безпеки.
Новий краш-тест присвячений безпеці задніх пасажирів при лобових зіткненнях і використовує манекен, який імітує 12-річну дитину. До рейтингу потрапили автомобілі, які провалили це випробування.Важливо
Найнебезпечніші автомобілі 2023 року за версією IIHS:
- Audi Q3;
- Buick Encore;
- Chevrolet Equinox;
- Chevrolet Malibu;
- Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab;
- Chevrolet Traverse;
- Chrysler 300;
- Dodge Challenger;
- Dodge Charger;
- Dodge Durango;
- Ford Escape;
- GMC Sierra 1500 Crew Cab;
- GMC Terrain;
- Honda Passport;
- Honda Pilot;
- Hyundai Palisade;
- Jeep Grand Cherokee;
- Jeep Renegade;
- Jeep Wrangler;
- Kia Forte;
- Lincoln Corsair;
- Mazda CX-9;
- Mitsubishi Eclipse Cross;
- Mitsubishi Mirage;
- Nissan Altima;
- Nissan Murano;
- Nissan Rogue;
- Subaru Crosstrek;
- Subaru Forester;
- Subaru Impreza;
- Toyota 4Runner;
- Toyota Highlander;
- Toyota Tacoma Crew Cab;
- Toyota Tacoma Extended Cab;
- Volkswagen Atlas.
Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найбезпечніші сучасні автомобілі.