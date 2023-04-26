Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року

У 2023 році алгоритм оцінки безпеки під час краш-тестів IIHS був ускладнений. Тому більшість автомобілів провалили випробування.

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Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів. Про це повідомили на сайті Driving.

У 2023 році алгоритм оцінки безпеки під час краш-тестів IIHS був ускладнений. Через це більшість автомобілів, які минулого року вважалися безпечними, провалили випробування.

Також цьогоріч додали категорії Top Safety Pick та Pick+. Вони дістаються лише моделям із найвищою оцінкою безпеки.

Новий краш-тест присвячений безпеці задніх пасажирів при лобових зіткненнях і використовує манекен, який імітує 12-річну дитину. До рейтингу потрапили автомобілі, які провалили це випробування.

Важливо

Сучасні кросовери масово провалили новий краш-тест: названо безпечні моделі

Найнебезпечніші автомобілі 2023 року за версією IIHS:

Audi Q3;

Buick Encore;

Chevrolet Equinox;

Chevrolet Malibu;

Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab;

Chevrolet Traverse;

Chrysler 300;

Dodge Challenger;

Dodge Charger;

Dodge Durango;

Ford Escape;

GMC Sierra 1500 Crew Cab;

GMC Terrain;

Honda Passport;

Honda Pilot;

Hyundai Palisade;

Jeep Grand Cherokee;

Jeep Renegade;

Jeep Wrangler;

Kia Forte;

Lincoln Corsair;

Mazda CX-9;

Mitsubishi Eclipse Cross;

Mitsubishi Mirage;

Nissan Altima;

Nissan Murano;

Nissan Rogue;

Subaru Crosstrek;

Subaru Forester;

Subaru Impreza;

Toyota 4Runner;

Toyota Highlander;

Toyota Tacoma Crew Cab;

Toyota Tacoma Extended Cab;

Volkswagen Atlas.

Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найбезпечніші сучасні автомобілі.