Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року

Audi, Audi Q3, Авто, Автомобілі, Кроссовери, Фото, Новинки, Безпека, Експерти, Краш-тести, США
Фото: Audi | Audi Q3 увійшов до списку найнебезпечніших автомобілів

У 2023 році алгоритм оцінки безпеки під час краш-тестів IIHS був ускладнений. Тому більшість автомобілів провалили випробування.

Related video

Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів. Про це повідомили на сайті Driving.

У 2023 році алгоритм оцінки безпеки під час краш-тестів IIHS був ускладнений. Через це більшість автомобілів, які минулого року вважалися безпечними, провалили випробування.

Також цьогоріч додали категорії Top Safety Pick та Pick+. Вони дістаються лише моделям із найвищою оцінкою безпеки.

Новий краш-тест присвячений безпеці задніх пасажирів при лобових зіткненнях і використовує манекен, який імітує 12-річну дитину. До рейтингу потрапили автомобілі, які провалили це випробування.

Важливо
Сучасні кросовери масово провалили новий краш-тест: названо безпечні моделі
Сучасні кросовери масово провалили новий краш-тест: названо безпечні моделі

Найнебезпечніші автомобілі 2023 року за версією IIHS:

  • Audi Q3;
  • Buick Encore;
  • Chevrolet Equinox;
  • Chevrolet Malibu;
  • Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab;
  • Chevrolet Traverse;
  • Chrysler 300;
  • Dodge Challenger;
  • Dodge Charger;
  • Dodge Durango;
  • Ford Escape;
  • GMC Sierra 1500 Crew Cab;
  • GMC Terrain;
  • Honda Passport;
  • Honda Pilot;
  • Hyundai Palisade;
  • Jeep Grand Cherokee;
  • Jeep Renegade;
  • Jeep Wrangler;
  • Kia Forte;
  • Lincoln Corsair;
  • Mazda CX-9;
  • Mitsubishi Eclipse Cross;
  • Mitsubishi Mirage;
  • Nissan Altima;
  • Nissan Murano;
  • Nissan Rogue;
  • Subaru Crosstrek;
  • Subaru Forester;
  • Subaru Impreza;
  • Toyota 4Runner;
  • Toyota Highlander;
  • Toyota Tacoma Crew Cab;
  • Toyota Tacoma Extended Cab;
  • Volkswagen Atlas.

Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найбезпечніші сучасні автомобілі.