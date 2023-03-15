Сучасні кросовери масово провалили новий краш-тест: названо безпечні моделі

Усього 4 з 13 сучасних середньорозмірних кросоверів упоралися з новим краш-тестом. Багато моделей не забезпечують належного захисту задніх пасажирів.

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Експерти з безпеки презентували новий краш-тест для задніх пасажирів, із яким впоралися далеко не всі середньорозмірні кросовери. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Страховий інститут безпеки дорожнього руху має намір підштовхнути автовиробників привнести більшу інновацію для захисту задніх пасажирів. Для цього було розроблено нові випробування.

Новий краш-тест присвячений безпеці задніх пасажирів у разі лобових зіткнень і використовує манекен, який імітує 12-річну дитину. В результаті 9 із 13 середньорозмірних кросоверів отримали найнижчі оцінки.

Із усіх протестованих автомобілів лише чотири змогли утримати свою загальну безпекову оцінку. Цими моделями стали Ford Explorer, Subaru Ascent, Tesla Model Y і Ford Mustang Mach-E.

Ford Mustang Mach-E показав найкращі результати серед кросоверів

У тесті важливо, щоб ремені безпеки залишалися правильно розташованими, а бічні шторки безпеки працювали так, як було задумано. Водночас засоби захисту не повинні тиснути на груди пасажирів, щоби не травмувати їх.

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Позашляховик Jeep Grand Cherokee отримав найнижчі оцінки за безпеку голови та шиї. Чотиридверний Jeep Wrangler отримав за цими критеріями оцінку "незадовільно".

Jeep Grand Cherokee страшенно показав себе в захисті задніх пасажирів

Нові Honda Pilot, Hyundai Palisade, Mazda CX-9 і Nissan Murano показали себе добре в захисті водія та переднього пасажира, але не впоралися з безпекою задніх пасажирів.

Раніше Фокус писав, що дизайнер McLaren Френк Стефенсон показав найбезпечніше дитяче автокрісло у світі.