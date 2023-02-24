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Авто

Американці назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року

Краш-тест, Безпека, Авто, Автомобілі, ДТП, Електромобілі, Кросовери, Експерти, Фото, Відео
Фото: Скріншот | Багато сучасних автомобілів провалили оновлені краш-тести

У США посилили умови проведення краш-тестів, через що багато автовиробників масово провалили їх. Проте деяким брендам вдалося зберегти своє "обличчя".

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Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найбезпечніші сучасні автомобілі. Із жорсткими краш-тестами впоралися далеко не всі авто. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

До впровадження нових правил проведення краш-тестів IIHS 101 автомобіль отримав нагороду, а 65 із них були відзначені нагородою Top Safety Pick+. Тепер їх кількість скоротилася до 48 моделей. Головний приз отримали лише 28 автомобілів.

IIHS довелося змінити свої краш-тести через появу більшої кількості електромобілів. Це важчий тип авто, тому імітації зіткнень мають враховувати цей чинник.

Силу зіткнення під час бічного краш-тесту було збільшено на 82%. Також посилили перевірки систем допомоги під час кермування. Тепер автомобілі повинні проходити тест на запобігання зіткненню з пішоходом у нічний час.

У 2024 році планують запровадити ще суворіші перевірки. Через це автовиробникам доведеться активніше покращувати безпеку своїх автомобілів.

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Toyota цьогоріч вдалося отримати цілих дев'ять нагород Top Safety Pick+ та ще шість нагород Top Safety Pick. Honda та Acura посіли друге місце із шістьма Top Safety Pick+ та двома Top Safety Picks. На третьому місці розташувалася Mazda із шістьма нагородами Top Safety Pick.

Які моделі авто отримали нагороду Top Safety Pick+:

  • Acura Integra
  • Subaru Outback
  • Toyota Camry
  • Genesis G90
  • Honda CR-V
  • Honda HR-V
  • Lexus UX
  • Subaru Solterra
  • Hyundai Palisade
  • Kia Telluride
  • Nissan Pathfinder
  • Subaru Ascent
  • Toyota Highlander
  • Volkswagen ID.4
  • Acura MDX
  • Acura RDX
  • Infiniti QX60
  • Lexus NX
  • Lexus NX Plug-in Hybrid
  • Lexus RX
  • Tesla Model Y
  • Volvo XC90
  • Volvo XC90 Recharge
  • Honda Odyssey
  • Toyota Sienna
  • Rivian R1T
  • Toyota Tundra
Toyota Tundra Fullscreen
Toyota Tundra став єдиним повнорозмірним пікапам, який отримав головну нагороду
Фото: Toyota

Які моделі авто отримали нагороду Top Safety Pick:

  • Honda Civic
  • Mazda 3
  • Toyota Corolla
  • Hyundai Sonata
  • Subaru Legacy
  • Lexus ES 350
  • Mazda CX-30
  • Mazda CX-5
  • Mazda CX-50
  • Nissan Rogue
  • Subaru Forester
  • Toyota RAV4
  • Toyota Venza
  • Ford Explorer
  • Mazda CX-9
  • Lincoln Nautilus
Hyundai Sonata Fullscreen
Hyundai Sonata – єдиний південнокорейський автомобіль, який отримав нагороду Top Safety Pick
Фото: Hyundai

Раніше Фокус писав, що мюнхенський стартап Sono Motors перевірив безпеку першого у світі електромобіля на сонячній енергії.