Американці назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року
У США посилили умови проведення краш-тестів, через що багато автовиробників масово провалили їх. Проте деяким брендам вдалося зберегти своє "обличчя".
Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найбезпечніші сучасні автомобілі. Із жорсткими краш-тестами впоралися далеко не всі авто. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
До впровадження нових правил проведення краш-тестів IIHS 101 автомобіль отримав нагороду, а 65 із них були відзначені нагородою Top Safety Pick+. Тепер їх кількість скоротилася до 48 моделей. Головний приз отримали лише 28 автомобілів.
IIHS довелося змінити свої краш-тести через появу більшої кількості електромобілів. Це важчий тип авто, тому імітації зіткнень мають враховувати цей чинник.
Силу зіткнення під час бічного краш-тесту було збільшено на 82%. Також посилили перевірки систем допомоги під час кермування. Тепер автомобілі повинні проходити тест на запобігання зіткненню з пішоходом у нічний час.
У 2024 році планують запровадити ще суворіші перевірки. Через це автовиробникам доведеться активніше покращувати безпеку своїх автомобілів.Важливо
Toyota цьогоріч вдалося отримати цілих дев'ять нагород Top Safety Pick+ та ще шість нагород Top Safety Pick. Honda та Acura посіли друге місце із шістьма Top Safety Pick+ та двома Top Safety Picks. На третьому місці розташувалася Mazda із шістьма нагородами Top Safety Pick.
Які моделі авто отримали нагороду Top Safety Pick+:
- Acura Integra
- Subaru Outback
- Toyota Camry
- Genesis G90
- Honda CR-V
- Honda HR-V
- Lexus UX
- Subaru Solterra
- Hyundai Palisade
- Kia Telluride
- Nissan Pathfinder
- Subaru Ascent
- Toyota Highlander
- Volkswagen ID.4
- Acura MDX
- Acura RDX
- Infiniti QX60
- Lexus NX
- Lexus NX Plug-in Hybrid
- Lexus RX
- Tesla Model Y
- Volvo XC90
- Volvo XC90 Recharge
- Honda Odyssey
- Toyota Sienna
- Rivian R1T
- Toyota Tundra
Які моделі авто отримали нагороду Top Safety Pick:
- Honda Civic
- Mazda 3
- Toyota Corolla
- Hyundai Sonata
- Subaru Legacy
- Lexus ES 350
- Mazda CX-30
- Mazda CX-5
- Mazda CX-50
- Nissan Rogue
- Subaru Forester
- Toyota RAV4
- Toyota Venza
- Ford Explorer
- Mazda CX-9
- Lincoln Nautilus
Раніше Фокус писав, що мюнхенський стартап Sono Motors перевірив безпеку першого у світі електромобіля на сонячній енергії.