Американці назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року

У США посилили умови проведення краш-тестів, через що багато автовиробників масово провалили їх. Проте деяким брендам вдалося зберегти своє "обличчя".

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Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найбезпечніші сучасні автомобілі. Із жорсткими краш-тестами впоралися далеко не всі авто. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

До впровадження нових правил проведення краш-тестів IIHS 101 автомобіль отримав нагороду, а 65 із них були відзначені нагородою Top Safety Pick+. Тепер їх кількість скоротилася до 48 моделей. Головний приз отримали лише 28 автомобілів.

IIHS довелося змінити свої краш-тести через появу більшої кількості електромобілів. Це важчий тип авто, тому імітації зіткнень мають враховувати цей чинник.

Силу зіткнення під час бічного краш-тесту було збільшено на 82%. Також посилили перевірки систем допомоги під час кермування. Тепер автомобілі повинні проходити тест на запобігання зіткненню з пішоходом у нічний час.

У 2024 році планують запровадити ще суворіші перевірки. Через це автовиробникам доведеться активніше покращувати безпеку своїх автомобілів.

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Toyota цьогоріч вдалося отримати цілих дев'ять нагород Top Safety Pick+ та ще шість нагород Top Safety Pick. Honda та Acura посіли друге місце із шістьма Top Safety Pick+ та двома Top Safety Picks. На третьому місці розташувалася Mazda із шістьма нагородами Top Safety Pick.

Які моделі авто отримали нагороду Top Safety Pick+:

Acura Integra

Subaru Outback

Toyota Camry

Genesis G90

Honda CR-V

Honda HR-V

Lexus UX

Subaru Solterra

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Nissan Pathfinder

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Volkswagen ID.4

Acura MDX

Acura RDX

Infiniti QX60

Lexus NX

Lexus NX Plug-in Hybrid

Lexus RX

Tesla Model Y

Volvo XC90

Volvo XC90 Recharge

Honda Odyssey

Toyota Sienna

Rivian R1T

Toyota Tundra

[ + – ] Toyota Tundra став єдиним повнорозмірним пікапам, який отримав головну нагороду Фото: Toyota

Які моделі авто отримали нагороду Top Safety Pick:

Honda Civic

Mazda 3

Toyota Corolla

Hyundai Sonata

Subaru Legacy

Lexus ES 350

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mazda CX-50

Nissan Rogue

Subaru Forester

Toyota RAV4

Toyota Venza

Ford Explorer

Mazda CX-9

Lincoln Nautilus

[ + – ] Hyundai Sonata – єдиний південнокорейський автомобіль, який отримав нагороду Top Safety Pick Фото: Hyundai

Раніше Фокус писав, що мюнхенський стартап Sono Motors перевірив безпеку першого у світі електромобіля на сонячній енергії.